Condonación de tasas de intereses durante el periodo de gracia, el anuncio de Jonathan Malalgón para daminificados por terremoto

No es el momento para pensar en que una persona afectada por una tragedia también le lleguen cobros adicionales porque no puede pagar sus obligaciones financieras.

Con esa prerrogativa, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, explicó en detalle el paquete de alivios financieros que lanzó la banca comercial colombiana para los colombianos que resultaron afectados en el terremoto del 10 de agosto, qel cual dejó víctimas fatales, daños a la infraestructura pública y a muchos colombianos sin un techo.

Con estudios de caso

Lo hizo durante la Convención Bancaria que se realiza en Cartagena, escenario en el que sustentó que, si bien los beneficios se aplicarán bajo estudios de caso, teniendo en cuenta que hay personas que tienen dificultades con tarjetas de crédito, leasing, préstamos hipotecarios o comerciales. “Todo dependerá del tipo de vinculación del cliente con el banco y su nivel de afectación en el evento sísmico”

El directivo de Asobancaria aseguró que, cuando la afectación sea muy alta, el periodo de gracia puede demorar hasta un año. Implicará que no se le cobrará durante ese tiempo absolutamente nada. Y no para luego apretarlo.

Algo inédito

Condonación de las tasas de intereses en créditos en los periodos de gracia que se aplicarán es una de las medidas confirmadas por Malagón. “Es algo inédito. No ha pasado en las emergencias anteriores que ha tenido el país”, afirmó.

En relación con la baja en las tasas al 8 % para el crédito de vivienda que se desplegará en la etapa de reactivación, Malagón dijo que en comparación con la inflación, es un alivio visible. En el contexto colombiano, aseguró “hay tasas de captación, por CDT, por ejemplo, que se le retornan a los ahorradores, de hasta 14 %. El gobierno se endeuda en entre 11,5 y 12 %, de manera que 8 % es una baja tasa”, enfatizó.

¿Pierden los bancos?

Según afirmó Malagón, cada una de las transacciones con créditos a baja tasa, significa pérdidas para los bancos, “es la entidad transfiriendo la diferencia los que ya son clientes y a los que van a serlo en las zonas afectadas”, aseguró.

Juan Sebastian Betancur, viceministro técnico de Hacienda Foto: Asobancaria / Cortesía

Un damnificado no puede terminar en datacrédito

Otro de los puntos que hacen parte de las medidas que irrigará el sector financiero en los departamentos afectados por el terremoto es el que busca que no haya deterioro del historial de crédito. “Una persona afectada por una tragedia no puede terminar en datacrédito porque en la mitad de una emergencia ”, enfatizó.