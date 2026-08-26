Convención bancaria

Carolina Soto recibió emotivo respaldo en la Convención Bancaria, tras su renuncia a la CCI por controversia

La excodirectora del Banco de la República fue ovasionada por los banqueros, luego de lo sucedido con su nombramiento en el gremio de infraestructura.

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Redacción Economía
26 de agosto de 2026 a las 7:00 p. m.
Carolina Soto en Asobancaria, tras su renuncia a la presidencia ejecutiva de la CCI.
Carolina Soto en Asobancaria, tras su renuncia a la presidencia ejecutiva de la CCI. Foto: Martha Morales Manchego / Semana

No en una, sino en dos oportunidades, Carolina Soto recibió el respaldo de los asistentes a la convención bancaria que se realiza en Cartagena, con una nutrida participación de representantes del sector financiero y líderes económicos nacionales e internacionales.

Como participante en un espacio dedicado a la política monetaria que maneja el Banco de la República, donde Soto fue codirectora, el auditorio la ovacionó, en medio de la controversia suscitada luego de las dos decisiones que tomó en un solo día la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura-CCI.

La economista, con una extensa trayectoria en distintos sectores, fue escogida para presidir al importante gremio, pero luego de un trino de una funcionaria de la presidencia de la República empezó la controversia, que terminó con una nueva decisión de la junta de la CCI: la aceptación de la renuncia que presentó Soto ante la controversia.

En el auditorio de banqueros, Carolina Soto se emocionó con el respaldo recibido y realizó su intervención en la cualevidenció su experticia en el tema monetario, en tasas de interés y, en general, en economía.

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