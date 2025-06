El Estado de Derecho (Rule of Law) es el principio fundamental de los sistemas democráticos. Significa que todos –gobernantes y ciudadanos, por igual– están sometidos a la ley; que las normas deben ser claras y justas, y que las decisiones del Gobierno deben basarse en criterios legales, no en arbitrariedades. Desafortunadamente, en el marco de la Convención Bancaria, las declaraciones de un destacado funcionario del Gobierno Petro dieron nuevamente señales de que esta administración no lo ve así.