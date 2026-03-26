La confianza también se mueve en taxi

Cada día tomamos diferentes decisiones para desplazarnos. En ocasiones, tal vez caminar, tomar el transporte público, montar en bicicleta, manejar nuestro carro o moto o, en algunos momentos, decimos: mejor voy en taxi. En ese momento, este servicio se convierte en un aliado: a veces porque el clima nos sorprende y necesitamos llegar más rápido; otras, porque buscamos comodidad y seguridad en un viaje puerta a puerta.

El taxi es un pilar fundamental de la movilidad de nuestra ciudad y, para miles de personas, representa su sustento y la posibilidad de tener un mejor futuro para sus familias. Detrás del volante hay historias de esfuerzo, de disciplina y de vocación de servicio.

Por ello, desde la Secretaría Distrital de Movilidad, como autoridad de tránsito de la ciudad, trabajamos para fortalecer la relación de confianza entre quienes conducen y quienes utilizan este servicio, para que cada viaje se realice en condiciones de legalidad y responsabilidad, y que los ciudadanos tengan la certeza de emprender un trayecto seguro.

En esa búsqueda permanente por mejorar la experiencia del usuario, la tecnología se ha convertido en una aliada importante. Hoy cualquier persona puede verificar, en segundos, si un taxi y su conductor están habilitados para prestar el servicio. Esto es posible a través de la plataforma Mi Movilidad a un Clic, donde, al ingresar la placa del vehículo o el número de la tarjeta de control, los ciudadanos pueden confirmar la información del vehículo y el conductor, y así viajar con más tranquilidad.

Mi Movilidad a un Clic:

https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/pages/landing-page

Hay momentos en los que esa tranquilidad se vuelve especialmente necesaria, como ocurre en sectores de intensa vida nocturna, entre ellos la Zona T, Modelia o el Distrito Diverso. En esos lugares, y como parte de una estrategia liderada por el alcalde Galán, se han creado las Zonas Seguras, espacios en los que es posible acceder al servicio de taxi con más confianza, gracias a mecanismos de verificación y a la presencia interinstitucional que respalda y valida el servicio.

Sin embargo, la confianza en el taxi no se construye únicamente en la calle ni en el instante en el que un ciudadano decide usar uno. También implica una labor constante de seguimiento a las empresas de taxis. Con ellas adelantamos procesos permanentes de inspección, vigilancia y control que permiten prevenir e identificar conductas contrarias a las normas, verificar que el servicio se preste con legalidad y promover condiciones seguras para todos y todas.

Con frecuencia se conocen casos que terminan estigmatizando a todo un gremio. Pero no es justo generalizar ni permitir que el comportamiento de unos pocos opaque el compromiso de la gran mayoría de conductores que salen cada día a trabajar con responsabilidad y honestidad.

Para respaldar a quienes hacen bien su labor y ofrecen un servicio de calidad, trabajamos de la mano del gremio de taxis en campañas de seguridad vial que promueven el cuidado de la vida en las vías y el respeto por los demás. Asimismo, nos reunimos con empresas, conductores y propietarios para escuchar sus inquietudes, revisamos lo que funciona, corregimos lo que hace falta y, sobre todo, construimos soluciones de manera conjunta.

Les solicitamos a las empresas, propietarios y conductores priorizar la vida, respetar las normas de tránsito y ofrecer siempre un servicio de calidad. Y a los ciudadanos, los invitamos a utilizar las herramientas tecnológicas disponibles, exigir la tarjeta de control en los vehículos para verificar el servicio y seguir viendo en el taxi una alternativa segura para conectar con Bogotá.