Ministro de Hacienda, Germán Ávila, entregó pistas de lo que será el plan para enfrentar la crisis fiscal

Un pacto fiscal

Mencionó también que habrá que hacer reformas tributarias y que, definitivamente, no habría forma de no hacer incremento en el nivel de deuda.

Respecto a las recientes preocupaciones que se han posicionado en el debate nacional, como el de la posibilidad de que Colombia llegue a ser descalificada por Moody’s, en el entendido de que se utilizaría la cláusula de escape que tiene la regla fiscal, Ávila manifestó que ha conversado con las firmas y no tienen tanta incertidumbre con la economía colombiana. “Lo que realmente nos piden es que hablemos con franqueza y transparencia sobre la situación fiscal del país. No hay tanta angustia, no hay tanta desazón”, dijo el funcionario.