Dólar al alza: la divisa cierra la jornada del jueves 27 de agosto más cara

El dólar cerró la jornada del jueves 27 de agosto en Colombia con un valor de $3.158, luego de presentar fluctuaciones importantes durante la sesión, una situación que afecta principalmente a los consumidores que adquieren productos importados, realizan transacciones o contratan servicios en esta moneda.

Caída del dólar en Colombia pierde algo de impulso y queda a merced del petróleo. Así inició la tasa de cambio este 27 de agosto

La divisa estadounidense finalizó sus operaciones en la Bolsa de Valores con un incremento de $40 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) establecida por la Superintendencia Financiera para ese día, la cual se ubicó en $3.118.

Desde el inicio de la jornada, el dólar mostró una variación de $30, debido a que comenzó la negociación con un precio de apertura de $3.128.

Gráfico precio del dolar

Durante el día, el comportamiento de la moneda estuvo marcado por una alta volatilidad. El valor máximo alcanzado fue de $3.160, mientras que el nivel más bajo registrado llegó a $3.116. En promedio, la cotización se mantuvo alrededor de los $3.144.

En cuanto al mercado cambiario, las operaciones alcanzaron un volumen transaccional de 1.561 millones de dólares, mientras que el promedio negociado se situó en 758 millones.

En el contexto internacional, el índice del dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta integrada por seis divisas principales, presentó una caída del 0,21 %, hasta ubicarse en 98,940 unidades.

Precio del dólar en Colombia. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Economía internacional

El desempleo en Brasil cayó en el trimestre cerrado en julio a un mínimo para el periodo en más de una década, un dato positivo para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a los comicios de octubre, en los que buscará la reelección.

La mayor economía de América Latina registró un desempleo del 5,3 % en el trimestre, el más bajo para el periodo desde 2012, cuando el indicador comenzó a medirse con el método actual, informó el jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El desempleo viene cayendo sostenidamente desde el trimestre que cerró en marzo, cuando se ubicó en un 6,1 %. En la comparación interanual, el indicador bajó 0,3 puntos porcentuales.

Con esta cifra, la población ocupada llegó a 103,3 millones de personas, la mayor cantidad desde que existe la metodología vigente.

La informalidad estructural del mercado laboral brasileño se mantuvo estable y representa el 37,5 % de la población ocupada.

El dato llega a menos de dos meses de las elecciones en las que Lula se medirá con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, en una carrera en la que las encuestas muestran una ligera ventaja a favor del mandatario izquierdista.

*Con información de AFP.