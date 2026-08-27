“Hay recursos en las regiones”: viceministro general de Hacienda habló de $120 billones de regalías en los últimos 15 años

Los banqueros, los analistas, los economistas y los participantes en general en la 60.ª Convención Bancaria del gremio Asobancaria, que se adelanta en Cartagena, están expectantes por escuchar los lineamientos del nuevo Gobierno, por lo que la intervención del viceministro general de Hacienda, Andrés Ricardo Quevedo, fue una de las esperadas en la jornada de este jueves 27 de agosto.

El funcionario que acompaña a Miguel Gómez Martínez en la tarea de enfrentar la crisis fiscal en el país aseguró que lo primero será enviar las señales adecuadas en relación con el crecimiento, que, a la larga, es lo que permite obtener mayores ingresos públicos y generar bienestar para más colombianos.

Enfatizó en la iniciativa de ley de competitividad que cursa en el Congreso de la República, que permitiría generar las condiciones necesarias para que el sector privado tome protagonismo en la inversión sin que exista una competencia que desplace la inversión pública.

Quevedo habló de desarrollar sectores como la agroindustria, pero subrayó el camino de posicionar las regiones, en las que, según sus estadísticas, hay recursos. No en vano, habló de 120 billones de pesos en regalías que se han entregado en los últimos 15 años y que podrían ser motor de inversiones.

Corficolombiana dijo que había proyectos de infraestructura represados

Para que la economía se dinamice, que es lo que se busca a largo plazo, su reactivación implica mayores impuestos, más empleo, más crecimiento y, lo que ahora más importa, mayor ejecución.

De ahí la importancia de lo mencionado por la presidenta de Corficolombiana, Milena López, en relación con la plata represada en proyectos de infraestructura 5G: $49 billones, que podrían ser destrabados para poner recursos en la economía.

“A esto sumo las iniciativas privadas, que son proyectos que el sector privado ha estructurado. La gran mayoría de estos no requieren recursos significativos del Estado y, simplemente, lo que tenemos es que ponernos manos a la obra”, señaló López.

Milena López, de Corficolombiana, en panel sobre crecimiento de la economía Foto: Asobancaria / Cortesía

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