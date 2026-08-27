¿Cómo se financiará el ‘gabinete’ de Petro e Iván Cepeda? Antonio Sanguino responde

Antonio Sanguino, quien fue ministro de Trabajo en el gobierno Petro, habló del denominado “gabinete por la vida”, anunciado por el exmandatario nacional y el senador Iván Cepeda.

“El gabinete no está en la sombra, es un gabinete público, se llama gabinete por la vida, en la versión colombiana. En el Reino Unido empezó a llamarse gabinete en la sombra. Y en segundo lugar, a mí todavía no me han nombrado ministro. Yo hago parte del equipo del gabinete y veremos cómo se organiza este ejercicio”, aseguró Sanguino en una conversación con Caracol Radio.

Advierten en vivo que es “peligroso” el gabinete alterno que presentaron Petro y Cepeda: “Entre lo gracioso y lo preocupante”

A Petro e Iván Cepeda les preguntan en vivo, tras su ‘gabinete’: “¿Van a nombrar minDefensa a alias Calarcá o a Mordisco director de Inteligencia? Ni Guaidó se atrevió a tanto”

Apenas expresó esto, la mesa de trabajo le dijo: “Y le doy otras noticias: no le van a pagar”. Sanguino reaccionó con risas y, posteriormente, explicó las intenciones de dicho ‘gabinete’ y de cómo el Estatuto de Oposición garantiza recursos para la actividad.

También indicó por qué sí le encuentra sentido a un gabinete paralelo que él mismo comparó con el del Reino Unido. “Tiene el sentido; enriquecer el debate democrático en el país, defender unos legados por parte del gobierno saliente y proponer alternativas a cada política o a cada decisión en los respectivos ministerios del nuevo Gobierno. Porque hay asuntos que son, digamos, materia de debate público, que van a ser de debate público y que nos comprometen a nosotros como gobierno saliente, pero le quiero decir que la única experiencia no solo es la del Reino Unido. También hay experiencias similares de ministerios espejos y de alternativas en un ejercicio, digamos, de gabinete que controla al Gobierno en ejercicio en Canadá, en Nueva Zelanda, incluso en América Latina. En Chile hubo experiencias parecidas de un gabinete en la sombra al gobierno del presidente Boric. En España también ha habido experiencias similares. Nosotros estamos ensayando una experiencia”, agregó.

Asimismo, habló del Estatuto de la Oposición y la financiación con la que, considera, pueden hacer el ejercicio del ‘gabinete’ paralelo. “Estamos ensayando una figura que nosotros creemos que puede ser útil para enriquecer la democracia. Después habrá discusiones de si esto lo incluimos o no en el Estatuto de Oposición que está vigente en Colombia. En fin, incluso el Estatuto de Oposición destina recursos para el ejercicio de la oposición de los partidos. Así que esperemos que esta experiencia se desenvuelva. Nosotros queremos aportarle al país y esa es la decisión del presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, una perspectiva que enriquezca el debate democrático en Colombia”, dijo.

En SEMANA, Carol Borda, representante a la Cámara por Salvación Nacional; Claudia Zuleta Murgas, senadora del Centro Democrático; y Alberto Benavides, senador del Pacto Histórico, participaron en El Debate.

Lo hicieron tras la presentación del “gabinete por la vida”, realizada por Petro y Cepeda. En el evento, este último leyó, como suele ser su costumbre, el listado de los nombres que integran ese ‘gabinete’ alterno. En su mayoría, son exministros del gobierno Petro; muchos de ellos salieron en medio de múltiples cuestionamientos por su baja gestión o porque sus carteras terminaron con crisis o escándalos.

Pocas semanas después de haber dejado el poder presidencial, los líderes del Pacto Histórico constituyeron este ‘gabinete’ para hacer lo que, sostienen, se debe realizar en estos cuatro años en el país. Por esa razón, al aire, en El Debate de SEMANA, Borda les hizo preguntas sobre ese ‘gabinete’ alterno, cuyo poder de gestión real sería nulo, toda vez que el gabinete real es el del Gobierno De La Espriella.

“Muchas cosas nos llaman la atención a los colombianos, (...) fue un hecho muy gracioso, porque, primero, la incoherencia de llamar a este ‘gabinete por la vida’, cuando ustedes saben, soy activista provida, y muchos de ellos están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo; primera incoherencia. Segundo, que esté el exministro Jaramillo (Guillermo Alfonso Jaramillo) con todas las consecuencias que dejaron en el sector salud”, señaló Borda.

“Es importante mencionar varias cosas y es que el país está sorprendido porque ni Juan Guaidó se atrevió a tanto. Él nunca logró nombrar un gabinete de ministerios imaginarios. Si no hicieron nada durante el gobierno, pues mucho menos lo vamos a ver en este espacio imaginario”, agregó. Así, Borda recordó al exdiputado venezolano Juan Guaidó, quien se adjudicó ser el presidente interino de Venezuela; aunque tuvo respaldo de gran parte de la comunidad internacional para sacar del poder a Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos, no pudo hacer nada, dado que su gobierno nunca se constituyó oficialmente.

“Además, me llamó mucho la atención, y lo vimos cuando Petro hablaba del cuerpo de las mujeres, lo vimos cuando Petro decía: ‘A mí un negro no va a hablar ni a decirme qué es lo que tengo que hacer’. Pues, evidentemente, brillaron por su ausencia Aida Quilcué y Francia Márquez, que fueron mujeres de comunidades étnicas usadas en campaña, pero que las desconocemos en este acto que dicen que va a ser, digamos, de control político y demás”, indicó la congresista.

“Mucha de la información que conocemos respecto a la gestión de Gustavo Petro es gracias a los organismos de control, por ejemplo, la Contraloría, que ha manifestado toda la contratación directa, todos los recursos que se han enviado y todo este tipo de cosas. Vimos poblaciones diciendo: ‘Nos entregaron territorios y tierras que son un charco; no nos sirven ni para ganadería ni para cultivar’. Vemos a Irene Vélez, que lo único que hizo fue generar afectaciones en el país”, prosiguió.

“No vimos ministro de Defensa, ¿a quién van a nombrar?, ¿a alias Calarcá? No vimos o no sé si quiere nombrar también a Mordisco como el director de Inteligencia Nacional, como en esta alegoría que están haciendo. Es muy gracioso, fueron una burla, pero también es peligroso”, expresó Borda, al referirse a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, criminales de las disidencias de las Farc que aumentaron su actividad criminal en el gobierno Petro.

“La senadora que desconoce la institucionalidad de frente y se para sin sonrojarse en una tarima a seguirnos dando cátedra, ¿qué es lo que va a hacer?, el exministro Daniel Rojas, ¿qué es lo que va a hacer?, ¿las cien universidades que no construyó durante el gobierno? Está entre lo gracioso, entre lo jocoso y lo preocupante de que hagan parte de este circo que se basa en el desconocimiento de la institucionalidad”, aseveró.