Iván Cepeda envió mensaje a las hijas de Carlos Pizarro tras orden del presidente De La Espriella de retirar su imagen de lugares públicos

El excandidato presidencial Iván Cepeda envió en las últimas horas un mensaje a la exsenadora María José Pizarro y a la representante María del Mar Pizarro, hijas de Carlos Pizarro, excomandante del M-19, tras la orden del presidente Abelardo De La Espriella de retirar su imagen de lugares públicos.

A través de X, Cepeda les expresó su “solidaridad y respaldo” y calificó la decisión del mandatario como una “nueva agresión”.

“Expreso mi total solidaridad y respaldo a @PizarroMariaJo y @delmarpizarro por la nueva agresión de De la Espriella. Esta vez es contra la memoria imborrable de quienes han contribuido a buscar la paz, como Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. El negacionismo de los crímenes contra la humanidad proviene de sus autores y secuaces. Pero la memoria y la verdad siempre vencen”, escribió el actual senador de la república.

El pasado jueves, durante una visita a las instalaciones del Ministerio de Cultura, el presidente De La Espriella le ordenó a la ministra Paola Holguín que desaparezca de los lugares públicos la imagen alusiva a Pizarro, al indicar que no aceptará la “apología al terrorismo”.

No más simbología de Carlos Pizarro en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, indicó el presidente.

Y agregó: “No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó. Aquí defendemos la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia. Y si uno defiende esos postulados fundamentales, no puede bajo ninguna circunstancia permitir la apología al terrorismo”.