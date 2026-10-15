¿Se vienen nuevas marchas del petrismo? Este fue el mensaje de Iván Cepeda

Un día después de las marchas que promovió el petrismo el varias regiones del país, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dio a entender que se vienen nuevas movilizaciones.

Así lo hizo saber el congresista en un mensaje que compartió en X, esta mañana de jueves 15 de octubre.

Iván Cepeda se pronuncia tras protestas del petrismo y le envía mensaje al presidente Abelardo De La Espriella: “Que se prepare”

“Habrá entonces que seguir profundizando y ampliando la movilización del pueblo colombiano para defender sus derechos. Y si la ceguera de la soberbia gubernamental persiste llegar hasta el paro general (...)”, dijo Cepeda al final de su mensaje en X.

Al inicio del escrito, Cepeda manifestó: “Ayer tuvo lugar la primera demostración multitudinaria y contundente de la oposición en Colombia. En 100 ciudades y municipios del país, la ciudadanía y las organizaciones sociales hicieron presencia masiva. Calles y plazas se llenaron. ¿Cuál fue la reacción de De la Espriella? Tres de las actitudes que hacen que un gobierno fracase: negación, represión y arrogancia".