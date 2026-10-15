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¿Se vienen nuevas marchas del petrismo? Este fue el mensaje de Iván Cepeda

El senador compartió un mensaje a través de su cuenta en X.

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Redacción Confidenciales
15 de octubre de 2026 a las 9:56 a. m.
Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico.
Iván Cepeda, excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico. Foto: Catalina Olaya

Un día después de las marchas que promovió el petrismo el varias regiones del país, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dio a entender que se vienen nuevas movilizaciones.

Así lo hizo saber el congresista en un mensaje que compartió en X, esta mañana de jueves 15 de octubre.

Senador Iván Cepeda y presidente Abelardo De La Espriella.
Iván Cepeda se pronuncia tras protestas del petrismo y le envía mensaje al presidente Abelardo De La Espriella: “Que se prepare”

Habrá entonces que seguir profundizando y ampliando la movilización del pueblo colombiano para defender sus derechos. Y si la ceguera de la soberbia gubernamental persiste llegar hasta el paro general (...)”, dijo Cepeda al final de su mensaje en X.

Al inicio del escrito, Cepeda manifestó: “Ayer tuvo lugar la primera demostración multitudinaria y contundente de la oposición en Colombia. En 100 ciudades y municipios del país, la ciudadanía y las organizaciones sociales hicieron presencia masiva. Calles y plazas se llenaron. ¿Cuál fue la reacción de De la Espriella? Tres de las actitudes que hacen que un gobierno fracase: negación, represión y arrogancia".