El excandidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre el escándalo generado por las acusaciones contra su aliado Carlos Caicedo, otro de los líderes de la izquierda en el país, quien fue capturado en España tras una denuncia por presunto abuso sexual de menores, motivo por el cual era buscado por la Interpol.

“Juegos sexuales o lo que ella quiera”: así cayó en España el exgobernador Carlos Caicedo. SEMANA reveló investigación clave

“Como lo he expresado en forma reiterada, cualquier dirigente político del espectro progresista que sea acusado por delitos y en particular por delitos graves, debe presentarse y responder el llamado de la justicia en Colombia, con las garantías propias del debido proceso”, aseguró Cepeda sobre el caso puntual.

Además, se apartó de esos hechos y dijo que él debe responder personalmente. “En casos como el de Carlos Caicedo, esa responsabilidad atañe de manera particular a personas que han ejercido cargos públicos y, por lo tanto, detentado funciones y atribuciones que implican poder político”, dijo el excandidato presidencial de izquierda.

Varios han cuestionado a Cepeda porque en elecciones pasadas Caicedo fue un aliado político. El 25 de mayo de 2026 el exgobernador del Magdalena retiró su candidatura presidencial y se sumó oficialmente a la campaña de Cepeda de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El caso de Caicedo ha generado un fuerte rechazo, pues las pesquisas apuntan a que la víctima sería una menor de ocho años. Según el abogado Julián Quintana, Caicedo se habría trasladado desde hace varios meses a España porque sabía que la justicia iba tras él por estos hechos.

“Caicedo me enviaba mensajes en los que me exigía que llevara a mi hija menor a donde él se encontrara, con el propósito de acceder sexualmente a la niña y también a mí. En repetidas ocasiones (calculo que entre cuatro y cinco veces) me envió dinero con ese propósito”, relató la víctima en el expediente.