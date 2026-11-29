El productor e influencer Felipe Saruma volvió a referirse públicamente a su matrimonio con Andrea Valdiri y al lazo que construyó con Isabella y Adhara Valdiri.

Durante una reciente entrevista, el creador de contenido dejó claro que, aunque su relación sentimental terminó hace un tiempo, mantiene el respeto por su exesposa y un afecto genuino por las dos niñas.

“¡Qué bienvenida tan espectacular!”: así reaccionó Sofía Vergara al encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella

En la entrevista, lejos de alimentar controversias o entrar en detalles privados sobre su ruptura, Saruma optó por una postura conciliadora frente a una etapa que marcó su vida personal y profesional.

Al ser consultado por su historia con la bailarina e influenciadora barranquillera, Saruma explicó que el cierre de su matrimonio fue definitivo, pero enfatizó que eso no abre la puerta a comentarios negativos sobre quien fue su pareja.

“Nosotros terminamos la relación y, literal, terminamos todo. Me quedaría muy mal hablar de una persona que en su momento quise demasiado”, afirmó el productor durante la conversación en el pódcast, dejando ver que prioriza el buen recuerdo por encima del ruido mediático.

Uno de los fragmentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando la conversación giró en torno a Isabella y Adhara, las dos hijas de Andrea Valdiri. Durante el tiempo que duró el matrimonio, Saruma asumió un rol muy cercano, compartiendo viajes, celebraciones y videos familiares que conectaron con millones de seguidores.

Al recordar ese vínculo, su respuesta fue breve, directa y cargada de afecto, aunque marcando con claridad los límites de su lugar actual: “Las amo con todas las fuerzas de mi corazón, pero yo no soy su papá”.

Ambos confirmaron su separación en noviembre de 2023; el propio Saruma señaló públicamente que Andrea y sus hijas habían sido “lo mejor” que le había pasado en la vida.

El acercamiento entre ambos nació en el entorno laboral, a partir de colaboraciones audiovisuales y proyectos en redes sociales.

Según relató Valdiri en distintas ocasiones, Saruma fue primero un apoyo cercano como amigo en un momento complejo de su vida, antes de que el vínculo evolucionara hacia un noviazgo.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri. Foto: Instagram: @felipesaruma

La pareja llegó al altar el 16 de abril de 2022 en una boda celebrada en Barranquilla que acaparó la atención del entretenimiento nacional.

Durante poco más de un año y medio proyectaron una imagen de familia unida, motivo por el cual el anuncio de su divorcio en noviembre de 2023 tomó por sorpresa a buena parte de sus seguidores.

Desde entonces, ambos han seguido caminos separados sin protagonizar cruces públicos; incluso, en octubre de 2026, Valdiri manifestó que no guarda rencor hacia su exesposo y describió esa ruptura como una de las más sanas de su vida.

“Usted sabe que lo aprecio mucho”: la especial invitación que Álvaro Uribe le hizo a Westcol en medio de su visita al congreso

Antes de su matrimonio con Felipe Saruma, se conocieron públicamente sus relaciones con el futbolista Michael Ortega —con quien estuvo comprometida—, el cantante Juan David Mindiola y el empresario David Sierra Rodríguez.

Más adelante, sostuvo una relación con el cantante Lowe León, padre de su hija menor, Adhara, cuya separación derivó en extensos episodios mediáticos y legales que ocuparon titulares durante varios años.