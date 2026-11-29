Rumer Willis compartió un momento muy especial junto a su padre, Bruce Willis, en medio de la enfermedad que enfrenta el actor. La actriz y cantante publicó una fotografía poco común con él durante el fin de semana de Acción de Gracias y acompañó la imagen con un mensaje significativo.

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La publicación apareció el viernes 27 de noviembre en Instagram. Rumer, de 38 años, reunió varias fotografías en un carrusel que tituló con una sola palabra: “Agradecida”, junto a un emoji de corazón. En la primera imagen aparece con una mano sobre la mejilla de su padre, de 71 años, mientras ambos se miran a los ojos.

El álbum incluyó imágenes de Louetta, la hija de tres años de Rumer, y de su hermana Tallulah junto a su esposo, Justin Acee. La foto con Bruce fue la que más llamó la atención de los seguidores, que reaccionaron con mensajes de cariño y apoyo constantes.

“La primera foto dice mil palabras”, comentó un usuario, y otro escribió: “¡Tu papá y tú lucen fabulosos! Gracias por compartir. Soy un gran admirador de su trabajo".

La familia de Bruce Willis comunicó en 2022 que el actor había sido diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicarse. Tiempo después, se informó que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, una enfermedad progresiva que puede afectar el lenguaje, la conducta y e movimiento.

Desde entonces, sus seres queridos han compartido detalles de cómo acompañan al protagonista de Duro de matar. Emma Heming Willis, esposa del actor, explicó que tomó la decisión de trasladarlo a una residencia con atención permanente y un equipo especializado.

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“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora”, dijo en el especial televisivo Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey: A Diane Sawyer Special, emitido en agosto de 2025. También señaló que buscó priorizar el bienestar de sus hijas: “Sabía que, ante todo, Bruce querría eso para nuestras hijas”.

Las cinco hijas del actor (Rumer, Scout y Tallulah) fruto de su relación con Demi Moore, y Mabel y Evelyn, de su matrimonio con Heming, lo visitan con frecuencia. De vez en cuando, comparten fotos familiares en redes sociales, aunque algunas imágenes han dado de qué hablar sobre la privacidad del actor y sus seres queridos.