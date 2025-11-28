Cerebro del actor de Hollywood Bruce Willis será donado a la ciencia, familia confirmó la decisión

El nombre del reconocido actor Bruce Willis vuelve a resonar debido al deterioro de su salud y la más reciente decisión que tomó su familia.

El actor es mundialmente reconocido por su protagónico en la icónica saga de acción Duro de matar, entre muchas otras películas que marcaron la historia del cine de acción. Willis ha participado en más de 70 películas que han recaudado más de 7.500 millones de dólares a nivel mundial.

Rumer Willis, Demi Moore, Bruce Willis, Scout Willis, Emma Heming Willis y Tallulah Willis asisten a la fiesta del libro 'Inside Out' de Demi Moore el 23 de septiembre de 2019 en Los Ángeles | Foto: Getty Images for goop

Durante su trayectoria, ha sido galardonado con dos premios Emmy, un Globo de Oro, dos premios People’s Choice y cuatro premios Saturn por sus destacadas actuaciones.

El actor que anunció su retiro de la actuación en 2022 fue diagnóstico en 2023 con afasia junto con demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y el comportamiento.

Desde entonces, su estado de salud ha tenido un deterioro acelerado. La esposa de Bruce, Emma Heming Willis, junto con sus cinco hijas y su exesposa Demi Moore, han sido piezas clave en la comunicación y apoyo público durante este proceso.

Bruce Willis en Disney con su pareja, Emma Heming. Foto: Instagram @emmahemingwillis. | Foto: Foto: Instagram @emmahemingwillis

Bruce Willis tiene cinco hijas, Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con la famosa actriz Demi Moore; y Mabel Ray y Evelyn Penn, hijas de su matrimonio actual con Emma Heming Willis, con quien está casado desde 2009.

Luego de dos años desde el diagnóstico la familia ha tomado la importante decisión de donar el cerebro del actor a la ciencia cuando el actor fallezca, con el objetivo de apoyar y fomentar estudios que ayuden a comprender mejor la demencia frontotemporal, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023.

La encargada de dar la noticia fue su esposa Heming Willis quien a través de una publicación en sus redes que “el análisis del cerebro podría ayudar a identificar alteraciones como proteínas anormales, cambios estructurales o mutaciones que hoy son difíciles de observar”.

La revelación sobre el futuro del cerebro del actor fue hecha a propósito de que The Unexpected Journey, el libro escrito Heming Willis se posicionó como uno de los más vendidos del New York Times.

El anuncio ha sido elogiado por muchos de sus seguidores como una forma de respaldar el compromiso de la familia por contribuir a la investigación médica hacia mejores tratamientos para esta condición neurológica poco conocida y que afecta principalmente el comportamiento, el lenguaje y la personalidad.