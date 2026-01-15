Gente

La esposa de Bruce Willis reaparece en redes con un mensaje tras los rumores de la muerte del actor

Emma Heming fue foco de miradas tras una publicación que realizó tiempo atrás.

15 de enero de 2026, 6:33 p. m.
Bruce Willis y su esposa Emma Heming, quien da actualizaciones sobre su estado de salud.
Bruce Willis y su esposa Emma Heming, quien da actualizaciones sobre su estado de salud. Foto: AFP

Bruce Willis logró posicionarse como uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood, construyendo una carrera marcada por títulos inolvidables como Duro de matar, El sexto sentido, El protegido y El quinto elemento, entre muchos otros. A lo largo de los años, el actor se destacó por dar vida a personajes icónicos y por un estilo que lo convirtió en referente del cine de acción y suspenso.

Bruce Willis
Bruce Willis Foto: getty images

Sin embargo, en 2022 su nombre volvió a ocupar titulares por una noticia inesperada: el anuncio de su retiro definitivo de la actuación. La decisión se tomó luego de que se conociera que había sido diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico que afecta la comunicación, así como las capacidades de lectura y escritura.

¿Bruce Willis murió? Mensaje de la esposa del actor desató preocupación; se destapó la verdad

Posteriormente, en 2023, la familia del actor —conformada por sus cinco hijas, su esposa Emma Heming y su expareja Demi Moore— informó que su condición de salud había evolucionado de manera negativa. En ese momento se confirmó que Bruce Willis padecía demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que compromete funciones cognitivas, emocionales y de comportamiento.

Sin embargo, días atrás, Bruce Willis fue foco de miradas por un mensaje que compartió su compañera sentimental, el cual daba a entender que había muerto. La mujer hablaba en pasado, por lo que los curiosos asumieron que algo malo había pasado.

