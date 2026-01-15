La esposa de Bruce Willis reaparece en redes con un mensaje tras los rumores de la muerte del actor

Bruce Willis logró posicionarse como uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood, construyendo una carrera marcada por títulos inolvidables como Duro de matar, El sexto sentido, El protegido y El quinto elemento, entre muchos otros. A lo largo de los años, el actor se destacó por dar vida a personajes icónicos y por un estilo que lo convirtió en referente del cine de acción y suspenso.

Bruce Willis Foto: getty images

Sin embargo, en 2022 su nombre volvió a ocupar titulares por una noticia inesperada: el anuncio de su retiro definitivo de la actuación. La decisión se tomó luego de que se conociera que había sido diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico que afecta la comunicación, así como las capacidades de lectura y escritura.

Posteriormente, en 2023, la familia del actor —conformada por sus cinco hijas, su esposa Emma Heming y su expareja Demi Moore— informó que su condición de salud había evolucionado de manera negativa. En ese momento se confirmó que Bruce Willis padecía demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que compromete funciones cognitivas, emocionales y de comportamiento.

Sin embargo, días atrás, Bruce Willis fue foco de miradas por un mensaje que compartió su compañera sentimental, el cual daba a entender que había muerto. La mujer hablaba en pasado, por lo que los curiosos asumieron que algo malo había pasado.

“Ayer llevé a los niños a Magic Mountain con amigos. Nuestra última atracción fue Viper y ¡guau!, recordaba que era mucho más divertida de lo que realmente fue. No ha envejecido bien. Pero la última vez que me subí fue con Bruce, allá por 2008. Y esa vez fue divertida. Estoy bastante segura de que no se debe llevar cámara en esas atracciones, pero me alegra mucho que él la llevara”, dijo.

“Sus comentarios. Su risa. Siempre hacía que todo fuera divertido. Así era él, pura diversión. Lo adoro. Y, simplemente, extraño que fuera mi compañero de paseo”, agregó.

Tras esto, Emma Heming reapareció en redes sociales, compartiendo una publicación alejada del alboroto que se detonó. La compañera del actor subió un contenido que despertó reacciones en más de uno.

La mujer, de 47 años, se refirió a los cuidadores de hogares, destacando sus labores y trabajo. La modelo británica, según recoge El Heraldo de México, ha manifestado que se considera la cuidadora del artista internacional, especialmente en todo el proceso de salud que lleva.