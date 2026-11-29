El vocero de la Presidencia de la República, Miller Soto, informó que, hasta el momento, 169 niños, niñas y adolescentes han encontrado hogar en el Gobierno De La Espriella.

Directora del ICBF dice que la entidad “no es bolsa de empleo” y habla de intereses de quienes buscan contratos

“Desde el 7 de agosto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) garantizó el derecho a tener una familia a 169 menores. Son más de uno por cada día que ha pasado desde entonces”, destacó Soto.

Asimismo, durante lo corrido del año, se han adoptado 612 menores, de los cuales 430 han quedado en familias colombianas, es decir, siete de cada 10 adoptados.

Soto afirmó que detrás de ese proceso hay un arduo trabajo que pocas veces se ve y en el que están los equipos del ICBF, tanto en la preparación de los menores y de las familias, como verificando que todo salga correctamente.

“Al final, un juez de familia dicta la sentencia que los convierte en padres e hijos ante la ley”, dijo.

De igual manera, hay 3.089 niños, niñas y adolescentes que están a cargo del ICBF, de los cuales 2.261 tienen entre 12 y 18 años de edad, es decir, siete de cada 10. Y apenas 201 están en el grupo de 0 a 6 años de edad.

1.172 niños tienen una condición especial de salud o discapacidad, mientras que 1.126 niños cuentan con excepcionalidades por su edad y 791, por ser parte de un grupo de hermanos.

La realidad es que, según los datos de la entidad, en el caso de las familias, 91 de cada 100 familias aprobadas buscan niños menores de seis años y solo nueve de cada 100 se abren a adoptar a menores de edades superiores.

“La mayoría de los niños que esperan ya son adolescentes. En ese informe, la gran mayoría de las familias buscaba niños pequeños. Uno y otro están en la misma fila mirando a lugares distintos”, afirmó Soto.

Las personas solteras pueden adoptar menores, así como compañeros sentimentales con más de 2 años de convivencia ininterrumpida. Foto: IA

Según cifras del ICBF, siete de cada 10 niños en disponibilidad de adopción tienen características y necesidades especiales.

“Así llama la entidad a quienes tienen 10 años o más, a los grupos de hermanos, cuando el mayor tiene 10 años o más, a los grupos de tres o más hermanos y a quienes viven con una discapacidad, o con una enfermedad crónica, grave o permanente”, dijo Soto.

El Gobierno ya trabaja para que se puedan solucionar las dificultades para adoptar a menores o incentivar que sean adoptados los más grandes.

Soto recalcó que las personas solteras pueden adoptar, así como los cónyuges o los compañeros sentimentales que tienen al menos dos años de convivencia ininterrumpida.