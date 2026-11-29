El presidente Abelardo De La Espriella informó el sábado que más de dos toneladas de marihuana fueron incautadas en Cundinamarca, cerca a Bogotá, la capital.

Ejército incauta más de dos toneladas de marihuana en Funza y confirma la captura de un sospechoso

“¡Más de dos toneladas de marihuana fuera de circulación! En la vía Funza–Siberia, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y en el marco de la estrategia Esmeralda, incautó más de dos toneladas de marihuana procedentes del Valle del Cauca”, aseguró el mandatario.

Según dijo De La Espriella, este estupefaciente era transportado en 4.197 paquetes en un camión, cuyo conductor fue capturado por el delito de tráfico de estupefacientes.

La coronel Ana María Luquerna, comandante de Departamento de Policía la Sabana, entregó más detalles del operativo que lideró. “El resultado se produjo gracias a las labores de la operación Esmeralda gracias a labores de inteligencia, registro y control adelantadas sobre la vía Siberia - Funza”, dijo la coronel.

La comandante de esa seccional de Policía mencionó que el valor comercial estimado de lo incautado sería de 1.200 millones de pesos, en 4 millones de dosis, que ya no podrán ser comercializadas en el mercado ilegal.

En el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo quien quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

“Este resultado representa un golpe significativo a las finanzas del narcotráfico y demuestra el compromiso permanente de nuestra Fuerza Pública, de los Carabineros de la Policía Nacional en la lucha contra las estructuras criminales, protegiendo la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de todos los habitantes de la sabana”, dijo.

Según se conocieron detalles del operativo, se llevó a cabo este 28 de noviembre a las 3:30 p.m. aproximadamente, sobre la via Funza - Siberia en el kilómetro 2.5. El camión se encontraba al interior de un parqueadero y la marihuana era trasladada en canastillas plásticas en su interior.

Las 2 toneladas de marihuana fueron incautadas en Funza. Foto: Ejército Nacional

El conductor capturado es un sujeto de 34 años que cubría la ruta Cali - Funza que nació en Florencia, Caquetá. Según se conoció, presenta anotaciones por amenazas, por un hecho ocurrido en 2014 y antecedentes en Mocoa (Putumayo), Pitalito (Huila), Girardot (Cundinamarca), Bogotá y el hecho ocurrido en Funza (Cundinamarca).

Los paquetes tenían marcas de los fabricantes con referencias de tipos de marihuana que podrían contener aromatizantes como las denominadas “gorila kive”, “toronja”, “passion”, “cereza”, “lulo”.

Según las autoridades, hace un mes había caído otro cargamento en el departamento, en la subestación de Policía La Punta, ubicada en el municipio de Tenjo. El operativo se dio por el corredor de la autopista Medellín - Bogotá, a la altura del kilómetro 10, donde se ubicó un furgón blanco. Cuando fue identificado por las autoridades el conductor intentó huir pero fue interceptado antes de llegar al peaje de Siberia y al interior contenía aproximadamente 2 toneladas de marihuana, embalados en bolsas plásticas de color negro y blanco.