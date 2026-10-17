Presidente De La Espriella anunció golpe al narcotráfico: incautada cerca de una tonelada de marihuana en Santander

Desde su llegada, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha dejado clara su intención de golpear a las distintas estructuras criminales que operan en el país y que se vieron fortalecidas durante la anterior administración por cuenta de las decisiones adoptadas en el marco de la fallida política de paz total.

La Fiscalía reportó como una gigantesca incautación un grupo de bienes que un exnarco le ofreció al presidente Abelardo De La Espriella para las víctimas del terremoto

En las últimas horas, el presidente anunció un nuevo golpe contra una estructura criminal. En la vía Panamericana, la Policía Nacional incautó cerca de una tonelada de marihuana que era transportada en un camión y capturó a una persona.

El mandatario también reportó el hallazgo de 1.000 paquetes de una sustancia vegetal, cuyo contenido está pendiente de confirmación por parte de las autoridades competentes.

“¡Que les quede claro a los criminales: no les vamos a dar tregua! Seguiremos cerrándoles las rutas al narcotráfico y golpeando sus negocios ilícitos”, precisó el presidente en su cuenta de X.

¡Seguimos golpeando las economías criminales! 🇨🇴🐅 En la vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y Popayán, nuestra Policía Nacional propinó un nuevo golpe al narcotráfico: incautó cerca de una tonelada de marihuana, que era transportada en un camión, y capturó a una persona. Fueron hallados 1.000 paquetes de sustancia vegetal, cuyo contenido está pendiente de confirmación por las autoridades competentes. ¡Que les quede claro a los criminales: no les vamos a dar tregua! Seguiremos cerrándoles las rutas al narcotráfico y golpeando sus negocios ilícitos. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 17, 2026

María Elvira Salazar expresó su respaldo a Abelardo De La Espriella: lanzó mensaje sobre el futuro de Colombia

El mandatario también ha anunciado otras acciones contra los grupos criminales. Hace algunas semanas, decidió militarizar la ciudad de Santa Marta, que había sido amenazada con un paro armado por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Además, participó en otro operativo en Cali, donde, junto a la Fuerza Pública, apoyó las labores de patrullaje y las autoridades ubicaron a varios cabecillas de bandas que operaban desde hacía varios años en esa ciudad.

En otro operativo contra la criminalidad, las autoridades capturaron a cinco personas y aprehendieron a un menor de edad, señalados de estar vinculados al brazo sicarial de Los del Sur. Foto: Presidencia

El mandatario reportó, además, hace algunas horas un nuevo golpe al brazo sicarial del grupo narcoterrorista Los del Sur. Cinco personas fueron capturadas y un menor fue aprehendido.

“Incautamos cuatro armas de fuego, cerca de 4.000 dosis de base de coca, cuatro kilos de marihuana, dinero y celulares. Entre los capturados está alias Julito, señalado de coordinar homicidios selectivos y el tráfico local de drogas. Se le vincula con cerca de 20 hechos violentos, incluida la masacre de Villa Esperanza, que dejó cuatro víctimas, y el feminicidio de su expareja, Valeria Espitia”, añadió.