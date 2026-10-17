En la mañana de este sábado, 17 de octubre, un bus de servicio público fue incinerado en la vía Málaga–Cerrito, en el departamento de Santander.

Presuntos integrantes del ELN obligaron a las personas que se encontraban en el vehículo a bajar y, posteriormente, le prendieron fuego. De acuerdo con las autoridades, no hubo personas heridas.

El mayor Douglas Arenas, director de Seguridad y Convivencia de Santander, rechazó lo ocurrido.

“Un bus de servicio público que transitaba entre la vía Málaga-Cerrito es incinerado por dos sujetos con arma corta. Interceptan al conductor, hacen descender a quienes estaban ahí y luego incendian el vehículo”, dijo al canal regional TRO.

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“Le estamos solicitando a la fuerza pública que actúe rápidamente y los pueda capturar. No podemos permitir que estos bandidos sigan intimidando a la población civil”, agregó.

Arenas afirmó que el lugar donde ocurrió el hecho, entre Málaga y Cerrito, sobre el páramo del Almorzadero, “es un punto estratégico tanto para economías lícitas como para economías ilícitas. Es una parte limítrofe con Arauca, Norte de Santander, y estos bandidos del ELN, al parecer, fueron los que salieron allí”.

Otro bus incendiado

En mayo pasado, en el municipio de Cerrito, cerca del páramo del Almorzadero, en Santander, fue incinerado otro bus por presuntos integrantes del ELN.

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Los sujetos obligaron a los pasajeros a descender del automotor y luego lo incendiaron. Si bien el hecho no dejó personas heridas, se reportó que todas las pertenencias de los pasajeros también fueron incineradas, dado que los criminales no les permitieron bajar nada.

El secretario del Interior de la Gobernación de Santander, el general (r) Óscar Hernández, se pronunció sobre el caso.

“No solo con la incineración del bus donde bajan los pasajeros, no les permiten retirar sus pertenencias, incineran sus pertenencias y el bus, atentando contra la integridad y la vida de nuestros pasajeros y atentando el derecho de la libre movilidad. Asimismo, desafortunadamente, también sobre el mismo sector y en la misma hora, integrantes de ELN accionan sus armas contra un bus de la misma empresa que no hizo el pare, afectando y aterrorizando a todos los pasajeros”, dijo Hernández, según declaraciones recogidas por el medio regional La Opinión.

Además, agregó: “Se mantiene un monitoreo permanente para anticiparse a cualquier amenaza contra la seguridad ciudadana y evitar la expansión de grupos armados en el territorio”.