Andrés Ramírez, exalcalde de Jamundí, Valle, reaccionó tras atentado en el que murió su escolta: “Estoy vivo de milagro”

Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, Valle del Cauca, compartió en las últimas horas un video en sus redes sociales tras ser víctima de un atentado sicarial en el que murió uno de sus escoltas.

“Ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro- Dios es generoso- y también a una persona que dio su vida por mí”, dijo Ramírez en la publicación.

El exmandatario local dio un mensaje de condolencia a la familia de su escolta.

“Quiero darle un saludo a su familia, a su esposa, a sus hijas, a su hijo, a sus hermanos, a su madre, a todas las personas que compartimos con él, una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia, de su comunidad”, expresó.

“Este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos. Yo quiero pedirles a las autoridades que esclarezcan estos hechos, que redoblen la seguridad de todas las personas que tengan alguna vulnerabilidad y que den respuesta rápidamente”, subrayó.

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Los hechos se registraron sobre las 9:20 de la noche del pasado viernes 16 de octubre, en el barrio Esmeralda de Jamundí, en un negocio familiar del exalcalde, donde arribaron dos personas en motocicleta y realizaron disparos.

El agente de protección asignado a la custodia del exmandatario, que fue identificado como Andrés Felipe López Gutiérrez, interpuso su integridad para repeler la agresión, recibiendo tres impactos de proyectil de arma de fuego. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Piloto donde falleció.

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“El caso se encuentra en materia de investigación para dar con los responsables de este hecho. Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier información adicional que contribuya al desarrollo de la investigación de este homicidio, a través de la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva”, señaló la Policía de Cali en un comunicado.