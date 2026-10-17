Esta es la historia de la millonaria reclamación del DAS que exdirector Jorge Noguera no ha querido pagar

Han pasado 15 años desde que la Corte Suprema de Justicia condenó a 25 años de prisión al exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes, por participar en el plan criminal que acabó con la vida del reconocido sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa de Andréis.

El docente, como lo detalló el fallo, fue abordado en la tarde del 17 de septiembre de 2024 en el barrio El Prado, de Barranquilla, por integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Jorge 40, quienes habían recibido información del DAS sobre movimientos de Correa de Andréis que lo acercaban supuestamente a la guerrilla.

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Por estos hechos, el DAS fue condenado a pagar una millonaria indemnización a los familiares del docente de la Universidad del Norte.

Para ese entonces, el DAS ya estaba en liquidación por una seguidilla de escándalos en su interior, entre los que se destacaban la infiltración de paramilitares, las chuzadas a dirigentes políticos y magistrados, así como actos de tortura psicológica a periodistas.

Jorge Noguera Cotes fue condenado hace diez años. El DAS, entidad de la que fue director, tuvo que pagar más de 160 millones de pesos de indemnización que ahora le reclaman al exfuncionario. Foto: COLPRENSA

Fue entonces cuando, en un hecho inédito, la entidad emprendió acciones legales en contra de quien ocupó el máximo cargo (director) entre los años 2002 y 2005, con el fin de que sufragara, de su propio bolsillo, la indemnización que habían tenido que pagarles a los familiares de Correa de Andréis.

En 2015 se llegó a una conciliación en la que se le declaró patrimonialmente responsable del pago de 163 millones de pesos. Para aquella fecha, Noguera Cotes estaba cumpliendo dos sentencias judiciales: una por el crimen del docente y otra por su participación en el escándalo de las chuzadas.

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Once años después, la defensa jurídica del extinto DAS sigue a la espera de que Noguera responda por este pago.

El docente Alfredo Correa de Andréis habría sido asesinado por los paramilitares con base en información entregada por el DAS. Foto: COLPRENSA

En un documento conocido en exclusiva por SEMANA, el Patrimonio Autónomo Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica del extinto DAS y su Fondo Rotatorio le pidieron al Consejo de Estado que tome todas las medidas necesarias para el cumplimiento del pago.

El representante del organismo de seguridad estatal citó que los plazos judiciales se han cumplido y Noguera Cotes no ha aparecido ni ha respondido los requerimientos.

“En consecuencia, el término de cinco días para cumplir con el pago de la condena ocurrió entre el 26 de febrero y el 4 de marzo de 2026. Adicionalmente, los diez días que tenía el ejecutado para proponer las excepciones de mérito fenecieron el 11 de marzo de 2026. No obstante, la parte ejecutada no cumplió el pago de la condena y, además, guardó silencio respecto del mandamiento de pago, es decir, no formuló excepciones de mérito”, advierte el Consejo de Estado.

Petición de Jorge Noguera para el caso de Alfredo Correa. Foto: Suministradas a SEMANA

Fallo en el caso Jorge Noguera Foto: Suministradas a SEMANA

Noguera busca que el DAS pague la indemnización a la familia de Correa. Foto: Suministradas a SEMANA

En palabras simples, Noguera Cotes no volvió a responder los correos electrónicos y ha sido imposible contactarlo de manera personal para que responda ante los requerimientos de la justicia.

El DAS, meses atrás, había solicitado información sobre la situación jurídica de Noguera Cotes y la Rama Judicial les respondió que el 20 de octubre de 2020 un juez de ejecución de penas de Bogotá le había concedido la libertad condicional, pero no se conoce su paradero.