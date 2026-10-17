La pareja de actores Kathy Sáenz y Sebastián Martínez anunció el lanzamiento de Selva Dulce, su propia marca de café, un proyecto que nació de su vida en el campo y de su interés por cultivar el grano con sus propias manos. La pareja, que cumple 20 años de relación en 2026, presentó la iniciativa en un video en redes sociales en el que repasó su historia de amor y mostró el proceso de siembra en su finca, ubicada en tierras boyacenses. El producto, descrito por sus creadores como “amor hecho café”, representa un propósito que ambos construyeron durante los últimos años.

Sáenz y Martínez se conocieron durante las grabaciones de Juegos prohibidos y se han consolidado como una de las parejas más reconocidas de la televisión colombiana. Sáenz ha sido galardonada con premios India Catalina por sus actuaciones en Juegos prohibidos y Pura sangre, y Martínez ha protagonizado producciones como La ley del corazón, Pa’ quererte y Hasta que la plata nos separe.

Anuncia gira

Don Omar cantante puertorriqueño. Foto: Getty Images

Don Omar confirmó su regreso a Colombia en 2027 con su gira mundial The Last King World Tour, que incluirá presentaciones en Medellín, Bogotá y Cali. El anuncio, que se realizó durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, marca el reencuentro del artista puertorriqueño con el público colombiano tras varios años de ausencia en escenarios del país. La etapa latinoamericana del recorrido está prevista entre octubre y diciembre de 2027, aunque las fechas exactas, los escenarios y la boletería todavía no han sido confirmados.

Don Omar vuelve a Colombia en 2027: confirmó conciertos en estas tres ciudades y anunció cuándo venderán las entradas

El regreso también tiene un significado personal para el intérprete de Danza kuduro, quien en junio de 2024 reveló que padecía cáncer de riñón. Días después informó que había sido sometido a una cirugía y, posteriormente, compartió que había superado la enfermedad. El diagnóstico lo llevó a replantear su vida y su relación con la música. Ahora, con The Last King World Tour, Don Omar vuelve a los grandes escenarios y celebra además el legado de King of Kings, álbum que cumple 20 años.

El regreso

Las cuatro actrices principales.

Girls, la serie creada y protagonizada por Lena Dunham, regresará en 2027 con cinco nuevos episodios, una década después de su final en HBO. La producción comenzará el próximo año y reunirá a buena parte del elenco original para retomar la historia de un grupo de amigas que enfrentan los desafíos de la adultez en Nueva York. La nueva entrega explorará cómo han cambiado sus vidas al acercarse a los 40 años, una etapa que permitirá revisar las inquietudes, relaciones y contradicciones que marcaron a sus personajes.

Dunham volverá como Hannah Horvath, junto a Allison Williams como Marnie, Jemima Kirke como Jessa, Zosia Mamet como Shoshanna y Andrew Rannells como Elijah. Estrenada en 2012, la serie tuvo seis temporadas, recibió 19 nominaciones a los premios Emmy y obtuvo dos galardones.

Podría ir a prisión

Selma Blair en el Academy Museum of Motion Pictures en 2021. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz estadounidense Selma Blair, de 54 años, enfrenta cargos por presunta agresión tras un incidente ocurrido en un vuelo de Delta Air Lines que cubría la ruta entre Los Ángeles y Nueva York. Según las acusaciones, habría mordido a los auxiliares de vuelo y, después del aterrizaje en el aeropuerto JFK, a un agente policial y a una enfermera. Blair se declaró inocente de dos cargos de agresión en segundo grado y quedó en libertad bajo fianza.

Blair alcanzó la fama con películas como Cruel Intentions, Una rubia muy legal y Hellboy. En 2018 hizo público que padecía esclerosis múltiple y también ha hablado abiertamente de sus experiencias con la depresión, la ansiedad y el alcoholismo. Sobre lo ocurrido en el vuelo, sus abogados alegaron que sufrió una emergencia médica asociada a la omisión de varias dosis de su medicación, agotamiento y una lesión en la cabeza. De ser condenada, podría recibir una pena de entre dos y siete años de prisión. El juicio está previsto para enero de 2027.

Presencia colombiana

Actor, comediante, productor y dramaturgo, Leguizamo ha participado en más de cien películas y ha llevado su talento desde Hollywood hasta Broadway. Escribió el libro infantil Kiki y la Lata (Kiki and the Can). Foto: Instagram

La nueva película de la saga de terror El exorcista tendrá presencia colombiana con John Leguizamo y Sasha Calle. La cinta, titulada The Exorcist: Martyrs, llegará a los cines el 12 de marzo de 2027, bajo la dirección de Mike Flanagan, conocido por La maldición de Hill House y Doctor Sueño. La historia sigue a una detective de Nueva York que debe investigar una serie de asesinatos relacionados con un caso que marcó su pasado. El elenco también incluye a Scarlett Johansson, Chiwetel Ejiofor, Diane Lane y Laurence Fishburne.

Leguizamo, nacido en Bogotá, interpretará a Father Sunday, un asesino en serie con una perturbadora simbología religiosa. El actor ha participado en producciones como John Wick, Moulin Rouge! y Encanto. Por su parte, Sasha Calle, actriz estadounidense de ascendencia colombiana, dará vida a Gina Restrepo, una detective que se suma a la investigación. Calle alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Supergirl en The Flash en 2023 y también participó en la película El botín.

Madre a los 52

Hilary Swank anunció su embarazo de gemelos a los 48 años. Foto: getty images

Hilary Swank, de 52 años, anunció que está embarazada de su tercer hijo junto a su esposo, el empresario Philip Schneider. La reconocida actriz compartió la noticia en un video en Instagram, en el que aparece bailando con su familia y revela su embarazo. Con la frase “este se estrena en diciembre”, la intérprete dejó entrever que el nacimiento podría ocurrir a finales de año.

Swank y Schneider se casaron en 2018 y se convirtieron en padres por primera vez en abril de 2023, cuando la actriz tenía 48 años y nacieron sus mellizos, Aya y Ohm. Su trayectoria en Hollywood está marcada por dos premios Óscar a mejor actriz protagonista: el primero, por Boys Don’t Cry, en 1999, y el segundo, por Million Dollar Baby, en 2004, dirigida por Clint Eastwood.