Don Omar vuelve a Colombia en 2027: confirmó conciertos en estas tres ciudades y anunció cuándo venderán las entradas

Los fanáticos del reguetón en Colombia recibieron una noticia que llevaban tiempo esperando: el famoso cantante Don Omar confirmó su regreso al país en 2027, con conciertos en tres ciudades principales.

El anuncio, que se conoció el pasado miércoles, 14 de octubre de 2026, despertó la expectativa de quienes esperan volver a escuchar en vivo los éxitos del artista puertorriqueño.

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Don Omar compartió la noticia durante una transmisión en directo por sus redes sociales, en la que se mostró agradecido por el respaldo del público durante su actual gira por Estados Unidos.

También destacó el esfuerzo de los seguidores que han viajado desde diferentes lugares para acompañarlo en sus presentaciones.

Después de varios años sin visitar Colombia, el intérprete de reguetón volverá a encontrarse con sus fanáticos en Medellín, Bogotá y Cali.

Aunque todavía no se conocen las fechas exactas ni los escenarios confirmados, el anuncio ya genera expectativa entre quienes esperan ir a sus próximos conciertos.

La noticia marca el regreso de uno de los nombres más reconocidos del género urbano, cuya música ha acompañado a varias generaciones de seguidores en América Latina.

“Soy consciente de que tengo trabajo gracias a ustedes, por eso sé que serán grandes noches cuando nos veamos”, dijo Don Omar durante el video en vivo, en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Por el momento, el artista no ha revelado cuánto costarán las entradas en cada ciudad. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de realizar varias noches de conciertos en algunos destinos de su recorrido latinoamericano.

Aunque los escenarios todavía no están confirmados oficialmente, las primeras expectativas apuntan a tres estadios importantes del país: el Atanasio Girardot, en Medellín; el Pascual Guerrero, en Cali, y El Campín, en Bogotá.

Estas posibilidades deberán esperar una confirmación oficial. Por eso, los fans tendrán que estar atentos a los próximos anuncios para conocer los lugares definitivos de los espectáculos.

Uno de los datos que más interesan a los fanáticos es la venta de boletos. Según lo anunciado por el cantante, durante noviembre se darían a conocer las fechas oficiales y la información relacionada con las preventas.

Esto permitirá que los fans comiencen desde ya a organizar sus presupuestos y se preparen para comprar entradas una vez se habiliten los canales autorizados.

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Por ahora, el regreso de Don Omar a Colombia queda marcado en el calendario de 2027 como uno de los anuncios musicales más esperados por los seguidores del reguetón.

La expectativa se concentra en el momento de conocer las fechas, los precios y los detalles de una gira que reunirá nuevamente al artista con su público de Colombia.