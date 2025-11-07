Kathy Sáenz abrió su corazón y habló de drástica decisión que tomó; cambió su vida: “Muy agobiante para mí”

Kathy Sáenz se convirtió en una de las actrices más famosas de la televisión colombiana, logrando marcar una huella con su trabajo detrás de personajes antagónicos. Su desarrollo ante cámara conquistó al público, ganándose el cariño de miles.

Pese a la exitosa carrera que llevaba la artista, su camino dio giros inesperados y se alejó por completo del mundo de la televisión. Su rostro comenzó a ausentarse de producciones y canales, por lo que más de uno se preguntó por qué ocurrió esto.

Recientemente, Kathy Sáenz reapareció en la pantalla chica y concedió una entrevista especial a Día a día, donde dialogó sobre una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar en su vida. La celebridad contó acerca de las situaciones que rodearon su realidad, llevándola a inclinarse por un cambio.

En la charla, la actriz indicó que su tiempo en la televisión terminó y fue una decisión consciente. Aunque le costó, entendió que su mundo ya no era ese y deseaba alcanzar un balance con la vida que lleva.

Kathy Sáenz afirmó que su esposo, Sebastián Martínez, fue clave para ella entender que ya no quería hacer eso, buscando alternativas que no afectaran su salud, su estabilidad emocional y su escenario diario.

“Sebastián me veía ya agotada, cansada. Ser actriz implica sufrir, te permeas, y son muchas cargas, es como muy sobrecogedor. Llegué a un punto en el que estaba sobrecargada. Yo le decía: ‘Ya no quiero más’, pero me seguían llamando y me seguían llamando, había proyectos muy chéveres y tentadores”, dijo en el matutino.

La celebridad mencionó que su pareja, al contrario de ella, se gozaba esa profesión y se desenvolvía muy bien, por lo que ella entendía que eran perspectivas, y lo apoyaba.

“Él me decía: ‘Haz lo que tú quieras’. ‘Sebas’ es un actor que disfruta profundamente su trabajo, es como pez en el agua en la actuación, pero entendió que para mí el camino debía ser otro”, comentó, a lo que agregó: “Estar en set, durante 25 años, era muy agobiante para mí”.

En cuando al giro que le dio a su vida, la intérprete contó que se encaminó en el lado espiritual, meditando y hallando respuestas, poco a poco.

“La vida te va guiando, te va poniendo en lo que realmente te hace feliz, donde te sientes bien, donde te sientes que estás en el lugar correcto. Con subes y bajas, pero en lugares donde se está más tranquilo”, explicó.

“Fueron muchos años dedicados a la actuación (...) cuando te das cuenta que la vida de uno es en un set durante tantos años, es muy agitado. Llegas a un punto en el que empiezas a sentir que es momento de hacer otras cosas, porque también hay temas o intereses de hacer otras vainas, de estar más con tu familia. El medio es muy absorbente, no te permite hacer otras cosas ni disfrutar plenamente de tu familia. Yo terminaba una telenovela y siempre me enfermaba, sí o sí. Entonces pensé: hay que poner una balanza. Yo pienso mucho en mi vejez y cómo quiero llegar. Si sigo así, mi salud se va a deteriorar mucho, no voy a estar al 100”, concluyó.