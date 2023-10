Kathy Sáenz no se guardó nada y reveló por qué no volvió a la televisión colombiana

“Cuántas no quisiéramos llegar a esa edad tan bella como esta despampanante mujer!”, “Hermosa Kathy Sáenz, bellísima mujer sin tanta vitrina, sin tanto preámbulo”, “¡Feliz cumpleaños, Kathy! ¡Que sigas así de divina, por fuera y por dentro, por siempre! Te amamos ❤️”, “Hermosa.... y las que hablan mal es por envidia.❤️👏”,”Qué mujer tan hermosa... Dios te bendiga”, fueron algunas de las reacciones que surgieron a partir de la despampanante publicación de la actriz. Fue así que incluso se atrevieron a preguntarle por qué ya no se desempeñaba como actriz.

Aunque admitió que no ha sido un camino fácil, siempre ha tenido el apoyo de su pareja y no se ha dado por vencida. “En mi caso han sido muchos aspectos porque, pues no soy empresaria, no es lo que estudié. Al contrario, mi rama es totalmente opuesta, que es un poco como el lado artístico, que precisamente es lo que me conecta con el corazón y la esencia de mi empresa, esa conexión con la naturaleza, esa conexión espiritual”, dijo.