Kathy Sáenz contó sobre momento en el que le tocó ‘separarse’ de Sebastián Martínez: “Tuve un quiebre horrible”

Kathy Sáenz y Sebastián Martínez se ubicaron como una de las parejas más famosas y comentadas de la farándula nacional desde hace varios años, debido a toda la historia que los rodeó y al fuerte vínculo que formaron cuando coincidieron en un proyecto. Ambos artistas, además de sobresalir con su talento, se arriesgaron a darle un giro a su realidad y vivir una historia distinta, pese a las opiniones que surgieron en el medio y el público.

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz son una de las parejas más famosas de la farándula nacional. - Foto: Instagram @kathysaenzh

Ambos actores, que integraron el elenco de Juegos prohibidos, lidiaron en muchas ocasiones con las críticas y juicios externos a su círculo social, ya que en aquella época, antes de darse una oportunidad amorosa, los dos sostenían una relación con otras personas. Una vez decidieron darle inicio a su romance, lograron pasar las pruebas personales y emocionales, sumando hasta el momento más de 15 años de unión.

Sin embargo, en todo este recorrido aparecieron situaciones complicadas, las cuales llevaron a Kathy Sáenz y Sebastián Martínez a manejar todo con cuidado y atención. Por sus trabajos y compromisos laborales, tuvieron que separarse un tiempo, aprendiendo a controlar las emociones y pensamientos que aparecían en el camino.

Kathy Sáenz se desborda de amor y da detalles de su matrimonio con Sebastián Martínez - Foto: Cuenta de Instagram @kathysaenzh

Recientemente, Kathy Sáenz y Sebastián Martínez fueron los protagonistas de la nueva edición de la revista Vea, donde abrieron la puerta de su vida privada y contaron un poco sobre la historia de amor que escribieron. Los dos actores relataron sobre esta experiencia que atravesaron juntos, conociéndose y formando un equipo con el pasar de los años.

No obstante, en la conversación con el medio, específicamente para la edición 283, comentaron un poco sobre los miedos que han tenido y la forma en la que lograron lidiar con ellos. En este espacio fue cuando la colombiana se sinceró y reveló un incómodo momento que pasó, precisamente cuando tuvo que distanciarse de su pareja por cuestiones laborales.

Kathy Sáenz apuntó, según la fuente citada y reseñado por Pulzo, que hace seis años se separó de Sebastián Martínez, pues él tuvo que atender compromisos en el exterior y ella se quedó en Bogotá trabajando. Aunque todo parecía que iba bien, apareció un tema que la preocupó e hizo que viviera una especie de “quiebre”.

La actriz suele mostrarse muy feliz y contenta con su familia. - Foto: Instagram @kathysaenzh

“Hace seis años me tuve que separar de ‘Tian’, porque él se fue a trabajar a México y yo estaba trabajando en Bogotá. Yo no sabía que tenía un tema como dentro de mí misma como de abandono”, dijo, según lo mencionado por la revista Vea.

“Cuando él se fue me pareció perfecto, me quedo acá con los niños (hizo referencia a su hijo Amador, fruto de su amor con Sebastián Martínez, y sus hijas con Samy Bessudo), pero tuve un quiebre horrible, entré en un tema de pánico, un vacío emocional durísimo, algo inconsciente se me disparó que yo no conocí y debí trabajarlo”, agregó.

En este mismo diálogo, Kathy Sáenz indicó que tuvieron serias dificultades cuando empezaron su relación con Sebastián Martínez. Por más que ambos remaron hacia el mismo lado, ella no la pasó nada bien, como lo contó en conversación con la revista Vea.

Kathy Sáenz y Sebastián Martínez disfrutando de un día de campo. - Foto: Instagram

Según la actriz, como ella tenía 34 años y Sebastián Martínez 23, la hicieron sentir “la peor mujer del mundo”, como si fuera un pecado enamorarse de alguien más joven y que dicho amor fuera correspondido. “Tuve mucho dolor y sufrimiento”, agregó. No era para menos: debe ser todavía más duro lidiar con las críticas por un amor cuando se es una celebridad.

Por fortuna, para Kathy Sáenz, también encontró refugio en algunas mujeres, que lejos de cuestionarla por algo tan bonito como romper los estereotipos en torno al amor, como la diferencia de edad, le expresaron su apoyo.

“Las encontré en la calle y me decían: ‘Yo tengo una pareja que es menor que yo y nunca podía decir’ y fue así. Es que uno se enamora del alma, uno no se enamora de la edad”, comentó la actriz.