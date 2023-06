Gerard Piqué desató reacciones con consejos sobre cómo debe ser la primera cita; explicó la dinámica para ser un “caballero”

Gerard Piqué quedó como protagonista de una fuerte ola de noticias en la prensa internacional, debido a diferentes sucesos que rodearon su realidad en los últimos meses. El exfutbolista se enfrentó a chismes, especulaciones y presiones de los medios, los cuales intentaban saber detalles de su vida personal.

Piqué fue blanco de noticias en los últimos meses. - Foto: Getty Images

El empresario de Kosmos trató de enfrentar las preguntas incómodas y la presencia constante de las cámaras, continuando con su vida y las rutinas diarias en su trabajo. El catalán no realizó ningún tipo de movimiento extraordinario y conservó la calma, ignorando a los paparazzi y reporteros que intentaron dialogar con él.

No obstante, recientemente, Gerard Piqué llamó la atención en las plataformas digitales, debido a un contenido que salió a la luz a través de una cuenta de fans en Twitter. El deportista fue blanco de reacciones, a raíz de un clip en el que se le escuchó soltando “consejos” para las primeras citas y así quedar como “caballeros”.

Gerard Piqué, reconocido exfutbolista y empresario deportivo. - Foto: @kingsleague

Según se detalló en el perfil ClaGerFans, Piqué estaba dialogando con sus colegas y compañeros de la After Kings, cuando quiso hablar de una situación cotidiana y normal como las citas con otras personas. El español aprovechó y expresó, desde su punto de vista, cómo debían ser estas salidas para que todo fluyera y se dieran comportamientos adecuados.

En medio de la transmisión de la Kings League, el empresario comentó sus secretos, dando el paso a paso para que una mujer se sintiera cómoda y bien atendida.

Gerard Piqué habló sobre las primeras citas y dio un sentido consejo. - Foto: RAC1

“En la primera cita, obviamente, primero se sienta la señorita”, comentó, mientras miraba a sus allegados. “Segundo, siempre, la mujer mirando hacia el restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto queda como de ‘gentleman’”, agregó, soltando risas en sus compañeros, quienes no estarían de acuerdo.

Geri aconsejando sobre primeras citas 😂 pic.twitter.com/cKAwPwD0Ww — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 28, 2023

“Esto son estereotipos. No me gusta. Yo me voy”, comentaron en el set de transmisión, donde otro de los integrantes representó la situación y afirmó que no estaba de acuerdo en lo absoluto con los tips del catalán.

Padre de Gerard Piqué explotó por pregunta sobre boda de su hijo con Clara Chía

A pesar de la sorpresa que causó la boda de uno de los integrantes del núcleo Piqué-Bernabeu, la atención de los espectadores quedó en varias noticias que hacían referencia a la reacción de Joan Piqué, padre de Gerard y Marc. El español no habría tomado de la mejor manera una interrogante que surgió por parte de la prensa, soltando una respuesta desconcertante y compleja.

De acuerdo con lo reseñado por medios como La Vanguardia y Aruseros, el progenitor del empresario de Kosmos fue consultado sobre esta fecha especial, a lo que fue sincero e indicó que estaba “muy contento” con Montserrat Bernabeu, su esposa, por este acontecimiento. Ahí fue tomado por sorpresa en el evento, recibiendo otra pregunta sobre si existía la posibilidad o era verdad que Gerard Piqué y Clara Chía se casarían pronto.

Los padres de Piqué ya se reunieron con sus nietos. - Foto: Europa Press

Según se conoció, Joan Piqué, con una actitud tosca y una risa tajante, mencionó que “no era su problema”, alejándose de las cámaras y de los reporteros que se encontraban en el sitio. El catalán siempre guardó silencio sobre su vida familiar y personal, por lo que estas declaraciones dejaron pensando a más de uno.

Es importante destacar que estas palabras hicieron eco en la prensa, debido a los rumores y especulaciones que salieron a la luz sobre la supuesta boda que tendrían Piqué y Clara Chía. Programas de entretenimiento aseguraron que fuentes tenían certeza de que el exfutbolista le pediría la mano a su novia en esta fiesta y se haría público el compromiso.

Sin embargo, Las Mamarazzis, Lorena Vásquez y Laura Fa, se encargaron de indagar y consultar con el círculo cercano del deportista, derrumbando cualquier chisme que lo involucrara en un matrimonio. Las dos periodistas soltaron su información y develaron que era falso.