Clara Chía recibió elogios por su sensualidad y escultural silueta; fotos dejaron a la vista su figura

Clara Chía causó revuelo en distintas plataformas digitales con los contenidos que salieron a la luz tras su asistencia al matrimonio de Marc Piqué y María Valls. La joven de 24 años fue la acompañante de Gerard Piqué, con quien fue captado en diferentes momentos de la celebración familiar.

Piqué y Clara Chía la dieron toda en la pista del baile - Foto: 'Socialité'

No obstante, más allá de la velada y las apariciones de los integrantes del núcleo Piqué-Bernabeu, las miradas de los críticos y fanáticos de la pareja de españoles se centraron en el look que llevó la relacionista a este evento. Muchos aseguraron que el vestido que eligió no hacía justicia a la ocasión, mientras que otros aplaudieron lo “sofisticada” que se veía.

Medios internacionales se dedicaron a buscar las características de la prenda utilizada por Clara Chía y comprobaron que fue diseñado nada más y nada menos que por Victoria Beckham, pareja de David Beckham. El vestido, cuya característica, además de su color dorado metalizado, es el escote en ‘v’ y la manera en que se ajusta al cuerpo, tiene un precio de alrededor de 1.000 dólares en el mercado, es decir, poco más de cuatro millones de pesos colombianos.

Clara Chía lució un vestido dorado de Victoria Beckham - Foto: Europa Press

Aunque su estilo fue señalado por muchas personas, otro grupo de usuarios en redes sociales optó por elogiar a la catalana, asegurando que esta pieza era elegante y sensual. Una cuenta de Twitter se encargó de subir contenidos donde se apreció la figura de la española, exaltando la silueta y las curvas que sobresalían de su cuerpo.

“¡QUÉ SILUETA, CLARA! Exquisita toma de foto”, escribió el perfil, mostrando una postal de la joven a medio girar, dejando a la vista su parte trasera y el perfil de su rostro.

Clara Chía fue protagonista de comentarios por sus fotos en la boda de Marc Piqué. - Foto: Twitter @ClaGerFans

No obstante, la cuenta subió una imagen de Clara Chía de espaldas, permitiendo ver su figura, además de su cabellera y el atuendo que adoptó para la ocasión.

“¡OMG! Bomba de mujer. La mezcla perfecta entre sensualidad junto con delicadeza”, agregó en otro post.

La joven fue captada en la celebración de Marc Piqué y María Valls. - Foto: Twitter @ClaGerFans

Clara Chía, tildada de ser un nuevo “ícono de la moda”

La joven, sin duda alguna, se convirtió nuevamente en el principal foco de los medios de comunicación, puesto que este fue el primer evento familiar al que asistió junto al exfutbolista como pareja oficial desde que anunciaron su romance en agosto pasado.

SANT ANDREU DE LLAVANERES BARCE, ESPAÑA - 23 DE JUNIO: Marc Pique y Maria Valls se van como marido y mujer de la Parroquia Sant Vicenç de Montalt, el 23 de junio de 2023, en Sant Vicenç de Montalt, España. (Foto de David Oller/Europa Press vía Getty Images) - Foto: Getty Images

“Clara Chía, después de la novia, se convirtió en la persona más buscada del evento. Tras la ceremonia, pudimos descubrir el look de la joven para este evento, protagonizado por un estiloso y versátil vestido dorado, que acompañó de un calzado que conectaba directamente con el armario de dos de las royals más elegantes del panorama internacional, las reinas Letizia y Máxima”, manifestó la revista Hola.

La vestimenta de la novia del campeón del mundo en Sudáfrica 2010 provocó todo tipo de comentarios y críticas en las diferentes redes sociales. No obstante, la publicación halagó el conjunto que usó Chía.

Gerard Pique y Clara Chia saliendo de la Parroquia Sant Vicenç de Montalt (Photo By David Oller/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

“En las contadas ocasiones en las que hemos visto en público a Clara, hemos podido comprobar que en su armario priman los diseños minimalistas y versátiles con toques de tendencia. Para bodas y citas más señaladas se mantiene fiel a su estilo, pero busca aportar un toque bohemio”, agregó.

Luego, precisó: “En esta ocasión, volvió a decantarse por un modelo de punto ceñido que resaltaba su figura, con el cual se sumaba a la moda de los tonos metalizados. Clara apostó por un diseño de tirante fino, discreto escote en ‘v’ y cuerpo elástico con falda hasta los pies, evocando el estilo minimalista de los 90″.

El portal Diez Minutos, por su parte, destacó el estilo básico de la relacionista pública y aseguró que se está posicionando actualmente como uno de los nuevos íconos de la moda para las generaciones más jóvenes.

“Como una joven más de la generación Z, Clara Chía se ha apuntado a la corriente que más vemos en las chicas de su edad, el lujo silencioso. Es decir, llevar prendas de alta calidad que no cuentan con ningún sello o detalle característico que haga evidente la firma a la que pertenecen. Son piezas básicas, de colores neutros y de gran valor, pero que no lo aparentan”, sentenció el informativo.