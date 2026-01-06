Tras la separación de Shakira y Piqué, los seguidores de la cantante y el futbolista han tomado partido en la situación y, a lo largo de los últimos años, han expresado su apoyo a ambos a través de las redes sociales y de los proyectos personales que emprendieron al tomar caminos separados.

En cuanto a los fanáticos de la cantante colombiana, han hecho presencia en su gira de conciertos Las mujeres ya no lloran, además de reproducir millones de veces las canciones que ha venido lanzando, muchas de las cuales están dedicadas a su expareja y relacionadas con el empoderamiento femenino.

La pareja vivió incómodo momento tras ser perseguidos por fans de Shakira. Foto: Europa Press via Getty Images

El rechazo a las acciones de Gerard se ha vuelto cada vez mayor en redes sociales, pues, poco tiempo después de haber salido de la casa familiar, se fue a vivir con su nueva pareja, Clara Chía, quien en ese momento tenía 22 años de edad.

En varios videos publicados por usuarios en redes sociales se puede ver cómo son perseguidos de manera constante en las calles de los distintos países que visitan, lo que llega a causarles cierta incomodidad, ya que en muchas ocasiones les recuerdan la polémica de la que hicieron parte en el año 2022.

Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

Recientemente, se viralizó un clip en el que se observa a la pareja caminando en compañía de su grupo de amigos. Sin embargo, unas mujeres que los identificaron quisieron tomarse una fotografía con ellos y habrían sido rechazadas.

Según se dio a conocer, esto no habría sido del gusto de sus admiradoras, por lo que, minutos después, lo siguieron en un carro y pusieron a todo volumen una de las canciones de Shakira, lo que generó risas entre los presentes y algunos usuarios de redes sociales.

Shakira y Piqué habrían tomado inesperada decisión relacionada con sus hijos; aseguran que dieron particular paso

“Tuvieron la oportunidad y no la desaprovecharon”; “Conociendo a Piqué se estaría riendo”; “Ay no, me choca que le hayan puesto la canción tan bajita, tendrían que haberle subido el volumen”; “A mí las chicas me representan totalmente, bravo por ellas”; “No es necesario, pero si es divertido” y “Estoy flipando jaja”, son algunas de las palabras que se leen.

No obstante, muchos otros salieron en su defensa y se mostraron en contra del comportamiento de sus fanáticas, al argumentar que ni el deportista ni su nueva pareja estaban en la obligación de tomarse fotografías, pues se encontraban disfrutando de su tiempo libre y de un espacio de esparcimiento con sus amistades.