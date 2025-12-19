Shakira abre su corazón y confiesa la verdad tras su ruptura con Piqué: “Esa herida quizá no cierre nunca”

La estrella barranquillera Shakira ha vuelto a sacudir la opinión pública con una de sus declaraciones más honestas y vulnerables hasta la fecha. En una entrevista exclusiva para la revista Vanity Fair, la cantante reveló que, a pesar de su rotundo éxito musical tras la separación, las secuelas emocionales de su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué son profundas y, posiblemente, permanentes.

Aunque el mundo ha visto a una Shakira empoderada, facturando y liderando las listas globales con éxitos como la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, además de triunfar con su exitosa gira “Las mujeres ya no lloran”, superando los 327 millones de dólares en recaudación y vendiendo más de 2.5 millones de entradas, la realidad detrás de las cámaras es más compleja. La artista fue enfática al señalar que el proceso de sanación no es una línea recta.

“Quizá nunca me curaré de eso. Es una cicatriz que va a estar ahí para siempre”, admitió la intérprete, sugiriendo que el trauma de la traición y la desintegración de su núcleo familiar dejó una marca indeleble.

La artista reconoce haber atravesado situaciones humanas extremas que la llevaron al límite de su resistencia emocional. Para Shakira, no se trata solo de pasar la página, sino de aprender a vivir con una nueva identidad forjada en el dolor y la traición.

Uno de los puntos más emotivos de la entrevista fue el reconocimiento que la cantante hizo hacia su círculo más cercano. Shakira dejó claro que, en los momentos donde el asedio mediático y la tristeza parecían insuperables, sus amigos fueron esa luz que alumbraba al final del camino.

“El apoyo de mis amigos ha sido fundamental para superar el complejo momento que viví”, señaló la artista. En un mundo de cámaras y flashes, la barranquillera encontró refugio en la lealtad de quienes estuvieron antes, durante y después del escándalo de la traición de su pareja. Este soporte le permitió no solo cuidar de su salud mental, sino también proteger la estabilidad de sus hijos, Milan y Sasha.

La trayectoria de Shakira siempre ha estado ligada a su capacidad de transformar sus vivencias personales en himnos universales. Desde sus inicios con Pies Descalzos hasta su etapa en Barcelona, la colombiana ha documentado su vida a través de la música. Sin embargo, esta última etapa ha sido, en sus propias palabras, una de las más creativas.

A pesar de que la herida sigue abierta, la artista ha logrado canalizar esa energía en una “resurrección” artística sin precedentes para una mujer de su trayectoria en la industria latina. No obstante, esta entrevista en Vanity Fair sirve como un recordatorio de que, detrás de la superestrella mundial, hay una mujer que aún lidia con las cenizas de una relación de más de una década.

La noticia ha generado un impacto inmediato en redes sociales, donde millones de seguidores han aplaudido su honestidad. Shakira no pretende mostrar una vida perfecta; por el contrario, su relato en este medio internacional busca validar el dolor de quienes han pasado por rupturas traumáticas. La barranquillera concluye que, aunque la “curación” total sea una utopía, la reconstrucción propia es un deber que ha asumido con valentía por ella y por sus hijos.