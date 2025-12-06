Shakira y Piqué habrían tomado inesperada decisión relacionada con sus hijos; aseguran que dieron particular paso

Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una de las rupturas más mediáticas de 2022, tras más de diez años de relación. Lo que inició en 2010 como un romance admirado a nivel mundial, terminó cuando ambos optaron por caminos separados, poniendo punto final a una de las parejas más comentadas del espectáculo.

La separación no solo acaparó portadas en la prensa internacional, sino que también desató un sinfín de reacciones entre seguidores y curiosos, quienes siguieron de cerca cada paso que daban la artista barranquillera y el exdefensa del FC Barcelona durante esta etapa de cambios.

No obstante, recientemente, Shakira y Gerard Piqué volvieron a quedar como foco de comentarios en plataformas digitales, debido a una noticia que publicaron los medios españoles. Una periodista aseguró que la expareja había dado un paso importante, transformando las dinámicas que llevaban hasta el momento.

De acuerdo con Silvia Taulés, que registró la información en Vanitatis, la cantante y el empresario estarían en una nueva fase de su relación, dejando atrás a los intermediarios para dialogar sobre sus hijos. La comunicadora aseveró que no existía ningún tipo de trato personal o íntimo, llevándolo todo enfocado a su labor como padres.

Shakira ha hablado en varias ocasiones sobre sus hijos. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

En dicho artículo, se afirma que ambos ya dialogarían por teléfono sin líos, centrándose en las actividades y responsabilidades de Milan y Sasha. La española fue precisa en que no se preguntaban sobre ningún otro tema, por lo que solo este paso se ubicaba en respeto y madurez.

“Shakira y Piqué no han recuperado ningún tipo de vínculo personal más allá del estrictamente necesario, pero sí han alcanzado una suerte de reconciliación operativa, madura y estable. No hablan de ellos, no hablan de heridas, no hablan de reproches”, reseñó el medio.

“Hablan de horarios, de vuelos, de deberes, de actividades y de calendarios. Y lo hacen sin ruido, sin terceros, sin tensiones añadidas y con la naturalidad que solo llega cuando ambas partes asumen que la vida ha seguido adelante por caminos distintos”, agregó.