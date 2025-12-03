Shakira habló sobre sus hijos y destapó detalle que involucra a Piqué: “Eso sí que es innegociable”

Shakira y Gerard Piqué vivieron una de las separaciones más comentadas de 2022, luego de más de una década juntos. La relación, que comenzó en 2010, llegó a su fin cuando ambos decidieron tomar rumbos distintos, cerrando así una de las historias más seguidas del ámbito del entretenimiento.

La ruptura no solo ocupó titulares en medios de todo el mundo, sino que también generó un constante flujo de opiniones entre fans y espectadores, quienes estuvieron atentos a cada movimiento de la cantante colombiana y el exjugador del FC Barcelona durante este proceso.

Sin embargo, recientemente, las miradas se posaron sobre Shakira y una entrevista que concedió a Por el Mundo, el cual es presentado por Alejandro ‘Marley’ Wiebe, quien indagó sobre distintos espacios de la vida de la barranquillera.

En el diálogo con el argentino, la cantante no tuvo problema con hablar de sus hijos, Milan y Sasha, quienes se han robado la atención internacional desde hace años. La colombiana se enfocó en el talento y preparación de los menores, exaltando un rasgo que compartían.

Al referirse a las características artísticas, Shakira reafirmó que todo provenía de su parte, ya que Piqué no estaba alineado con estas dinámicas y áreas. “Sí, porque del papá no”, comentó entre risas.

Shakira aseveró que sus niños eran demasiado disciplinados, abordando sus compromisos con mucha firmeza y juicio, de manera que se entrenaban para que los resultados fueran los esperados. Allí, no dudó en referirse a Gerard Piqué, desdibujando su posición del pasado y enmarcando que esto también lo tenía él inculcado en su crianza.

“Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos”, comentó.

“También el padre, hay que decirlo, es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica. Ellos saben que no hay otra manera. Si hay que presentarse a algo, hay que ensayar, si hay que presentarse para un examen, hay que estudiar. No hay otra. Eso sí que es innegociable”, agregó.

Piqué y Shakira se separaron en junio de 2022 | Foto: Twitter/Instagram: Shakira

En cuanto a su ruptura, Shakira fue precisa en que fue una transformación total, pues atravesó todos los estados y los llevó a ser arte.