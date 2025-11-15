Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una de las rupturas más sonadas del 2022, luego de compartir más de diez años de relación. La pareja, que inició su romance en 2010, decidió dar por terminada su historia y continuar por caminos distintos, poniendo fin a una de las uniones más mediáticas del mundo del espectáculo.

La separación no solo se convirtió en tema central de medios internacionales, sino que también desató una fuerte oleada de comentarios entre seguidores y curiosos, quienes siguieron de cerca cada detalle del proceso entre la cantante colombiana y el exdefensor del FC Barcelona.

Sin embargo, en los últimos días, las miradas se posaron en un nuevo detalle relacionado con la revelación de la infidelidad de Piqué a Shakira, el cual fue contado por el autor de la foto más polémica que protagonizó Clara Chía, actual novia del exfutbolista.

Jordi Martin, paparazzi, habló en Cara a cara con Rodner meses atrás y afirmó que sacar esta imagen fue uno de sus trabajos más arriesgados y comprometedores, ya que significaba un giro total en el ámbito mediático. El fotoperiodista mencionó que gastó mucho dinero e hizo movimientos, buscando adquirir la información que necesitaba.

“Aquí viene el trabajo duro de ser paparazzi (...) Me costó dos meses de trabajo, miles de euros en investigación, y hasta tuve que pagarle a un empleado de su empresa para que me filtrara información... le di cinco mil euros”, aseguró, soltando que luego esa persona fue descubierta por el catalán.

Jordi Martin es el paparazzi que ha seguido de cerca el escándalo de Piqué, Shakira y Clara Chía. | Foto: Tomada de Instagram @jordimartinpaparazzi

El español contó que la revista Hola! fue la que le pagó por su trabajo, recibiendo 50.000 euros. Una vez adquirió la prueba de oro, prefirió advertir a Shakira, ya que se vendría una ola compleja.

“Estudié el lugar, me camuflé, pasé anillos de seguridad y esperé en un bosque con un lente de 600 milímetros, de los más grandes, hasta que los vi bajarse del Porsche. Cuando disparé la cámara, sentí que estaba escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven. Sabía que ese instante iba a valer oro”, mencionó.

Al tener contacto con Tonino Mebarak, hermano de Shakira, fue claro en que lo que sucedería días después sería muy difícil, por lo que sugería que la artista buscara aprovechar eso y recuperara su imagen mundial.

“Cuando tuve la foto, antes de que saliera publicada, fui a la casa de Shakira y hablé con su hermano Tonino. Le dije con todo el respeto del mundo: ‘Viene algo muy fuerte, esta portada va a hacer que Piqué quede mal parado ante el mundo. Es el momento de que Shakira haga algo para recuperar su imagen, y así fue. Va a quedar derrotado, como un mujeriego”, indicó.

Al día siguiente, Martin captó a Shakira y a sus hijos en un parque, plasmando una escena que le daría la vuelta al mundo por lo duro que era asimilar la traición amorosa. La barranquillera no habló con él directamente, pero habría sido prevenida.