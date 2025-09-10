Gente
Destapan verdad de Gerard Piqué y su relación con Clara Chía; dejaron en evidencia detalle sobre supuesto paso que darían
La pareja fue blanco de reacciones por lo que estaba ocurriendo al interior de su relación.
La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía sigue acaparando la atención de la prensa internacional. Aunque fue en 2022 cuando su romance se hizo público, con el tiempo han surgido diferentes revelaciones sobre su vida en pareja.
En días recientes, ambos volvieron a ser tema de conversación tras unas publicaciones que compartió el exfutbolista en su cuenta de Instagram. En las imágenes, la pareja aparece disfrutando de un viaje a Estados Unidos, donde aprovecharon para recorrer lugares, vivir experiencias y pasar tiempo juntos.
Este espacio de descanso también llevó a especulaciones por supuestas fotos que mostraban a Clara Chía luciendo un anillo. La prensa internacional insinuó que la joven y el exfutbolista se habrían comprometido.
La periodista Adriana Toval reportó que los dos españoles tendrían intenciones de casarse.
Jordi Martin, un paparazzi español, indicó que esto sería falso, por información que ha recolectado con fuentes cercanas a los implicados. El periodista detalló que estos negaron planes de boda, pues el empresario no querría ir al altar.
“Gente cercana a Piqué, gente de su máxima confianza, me desmiente por completo esta noticia. Podemos desmentir la noticia de que Gerard Piqué habría pedido matrimonio a Clara Chía”, comentó el comunicador.
En su canal de YouTube, Jordi Martin afirmó que amigos y allegados al catalán le comentaron eso y que el empresario no busca esta clase de compromisos en su realidad.
“Me dicen que Piqué, de su propia boca, dijo: ‘Yo nunca me voy a casar’. Y realmente esas palabras cogen fuerza porque en los 12 años que estuvo con Shakira jamás le pidió matrimonio y jamás pensó en pasar por el altar con ella”, agregó.
Esto ocurrió también con el tema del supuesto embarazo de Clara Chía, información desmentida por el mismo reportero, y el asunto de la supuesta ruptura, noticia que en su momento invadió la prensa internacional.
“Hace unos meses, mi compañera Adriana Dorronsoro, compañera que trabaja en Telecinco, dijo en su programa que Piqué y Clara Chía habrían roto. Rápidamente, esa noticia corrió a nivel mundial [...] y yo rápidamente también me puse en contacto con el entorno de Piqué y me desmintieron por completo esa noticia; me dijeron que la relación iba bien, que Piqué estaba enamorado, que sí que es cierto que habían discutido en los últimos meses [...], pero de ahí a una ruptura habría un trecho muy grande”, registró entonces.