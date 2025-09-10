La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía sigue acaparando la atención de la prensa internacional. Aunque fue en 2022 cuando su romance se hizo público, con el tiempo han surgido diferentes revelaciones sobre su vida en pareja.

En días recientes, ambos volvieron a ser tema de conversación tras unas publicaciones que compartió el exfutbolista en su cuenta de Instagram. En las imágenes, la pareja aparece disfrutando de un viaje a Estados Unidos, donde aprovecharon para recorrer lugares, vivir experiencias y pasar tiempo juntos.

Este espacio de descanso también llevó a especulaciones por supuestas fotos que mostraban a Clara Chía luciendo un anillo. La prensa internacional insinuó que la joven y el exfutbolista se habrían comprometido.

La periodista Adriana Toval reportó que los dos españoles tendrían intenciones de casarse.

Jordi Martin, un paparazzi español, indicó que esto sería falso, por información que ha recolectado con fuentes cercanas a los implicados. El periodista detalló que estos negaron planes de boda, pues el empresario no querría ir al altar.

“Gente cercana a Piqué, gente de su máxima confianza, me desmiente por completo esta noticia. Podemos desmentir la noticia de que Gerard Piqué habría pedido matrimonio a Clara Chía”, comentó el comunicador.

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen, luego de rumores de boda. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @3gerardpique

En su canal de YouTube, Jordi Martin afirmó que amigos y allegados al catalán le comentaron eso y que el empresario no busca esta clase de compromisos en su realidad.

“Me dicen que Piqué, de su propia boca, dijo: ‘Yo nunca me voy a casar’. Y realmente esas palabras cogen fuerza porque en los 12 años que estuvo con Shakira jamás le pidió matrimonio y jamás pensó en pasar por el altar con ella”, agregó.

Esto ocurrió también con el tema del supuesto embarazo de Clara Chía, información desmentida por el mismo reportero, y el asunto de la supuesta ruptura, noticia que en su momento invadió la prensa internacional.