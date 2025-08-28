Gerard Piqué y Clara Chía están de nuevo en Barcelona luego de haber disfrutado de uno de los veranos más especiales de sus vidas.

El viaje que realizó la pareja coincidió con su tercer aniversario de relación. Gerard Piqué y Clara Chía pasaron sus vacaciones en Estados Unidos e, incumpliendo su “norma no escrita” de mantener su historia de amor lejos de los focos, el exfutbolista no dudó en compartir unas románticas fotografías besando a su novia durante su viaje por Arizona.

Luego de culminar su recorrido por este estado, dejaron ver que iban rumbo a Los Ángeles, y allí se desataron los rumores acerca de un posible compromiso después de que la joven catalana fuera vista a la salida de un restaurante en Beverly Hills luciendo un impresionante anillo con un diamante en uno de sus dedos.

El detalle que confirmaría el compromiso de Gerard Piqué y Clara Chía #Fiesta27J https://t.co/YEYz1ABKKn — Fiesta (@fiestatelecinco) July 27, 2025

Aunque por el momento la pareja no ha confirmado ni desmentido sus planes de formalizar su relación dándose el ‘sí quiero’, lo cierto es que están atravesando su mejor momento y así lo evidencia el futbolista en sus redes sociales.

Además, también lo han dejado claro con su reaparición en el concierto del dúo catalán Figa Flawas en el Festival Occident Summerfest en Puigcerdá, luego de haber puesto fin a sus vacaciones en EE. UU..

Más enamorados que nunca, y ajenos al resto del mundo, Gerard y Clara disfrutaron de la música en compañía de unos amigos, derrochando complicidad, miradas y muestras de cariño, llegando incluso a abrazarse y darse un apasionado beso sin soltar sus vasos de cerveza mientras disfrutaban de la música.

Mientras crecen los rumores sobre su posible boda, Piqué rompe poco a poco los lazos que todavía le unen a Shakira, de la que se separó en junio de 2022 tras más de una década de amor y dos hijos, Milan y Sasha.

Y es que tal y como se dio a conocer hace varias semanas, la expareja logró vender una de las 3 propiedades que compartían en Esplugues de Llobregat, Barcelona, por una cantidad que oscilaría los 3,5 millones de euros.

Por ahora, la sombra de la cantante colombiana parece nunca abandonarlo, pues en la publicación que hizo de sus vacaciones junto a Chía, los internautas no perdieron la oportunidad de recordársela:

“Estás con quien mereces con tus mismos valores y códigos”; “oye, paga tus deudas primero y luego viajas con tu Cassio”; “ahora resulta que la amante tiene derechos”; “mucho viaje con la otra, ¿y sus hijos?“, escribieron algunos de sus haters.