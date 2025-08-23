Piqué confrontó, cara a cara, a reconocida presentadora por temas sobre su vida; Clara Chía lo presenció

Gerard Piqué continúa en el foco mediático, a raíz de los detalles de su vida personal que suelen salir a la luz. El empresario de Kosmos no deja de estar en noticia internacionales, precisamente enfocadas en sus negocios, su ruptura con Shakira y su relación con Clara Chía.

Pese a que la ola de información sobre su intimidad disminuyó desde hace algún tiempo, hay formatos que han podido registrar sus movimientos en terrenos laborales y amorosos, revelando los posibles planes a futuro.

Esta situación no fue del agrado de Piqué, tal y como pasó con los rumores de su supuesta ruptura amorosa con Clara Chía. Medios registraron que estaba molesto e incómodo, ya que no comprendía de dónde provenían las especulaciones.

Gerard Pique y Clara Chía | Foto: Europa Press via Getty Images

No obstante, recientemente, el exfutbolista captó las miradas de los curiosos con un particular momento que vivió con una reconocida presentadora, quien contó acerca del encuentro que tuvieron, cara a cara, en Estados Unidos. Todo habría ocurrido durante uno de los viajes del empresario español, topándose en un famoso lugar.

Lili Estefan, integrante de El gordo y la flaca, indicó que se vio de frente con Piqué en el hotel Four Seasons, de Los Angeles, mientras ella estaba en el evento promocional y de lanzamiento de Viernes de Locos 2.

Según contó la presentadora, el catalán se le acercó y sostuvieron una breve conversación, donde él habría indagado por qué lo odiaban o tenían un problema con él en el formato internacional. La famosa fue clara en que no le había caído mal la expareja de Shakira, pues no lo conocía realmente.

Portales internacionales recopilaron información y aseguraron que el exjugador del F.C. Barcelona le habría dicho a la latina: “Flaca, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu problema y el de tu show conmigo, por qué esta obsesión que han tenido a lo largo de estos años?“.

Lili Estefan, en pleno programa, confirmó lo que le dijo a Gerard Piqué, asegurándole que no lo querían ni lo odiaban, pues su interés no era hacerle la vida imposible ni nada por el estilo.

“No te queremos ni te odiamos, simplemente nadie te está haciendo la vida imposible”, comentó.

La presentadora del programa de entretenimiento fue contundente al explicar que el español siempre fue respetuoso y cordial con ella, mientras que Clara Chía sí se mostraba molesta e inquieta.