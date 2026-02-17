Shakira puso cara de terror al ‘ver’ a Gerard Piqué en uno de sus conciertos; particular gesto quedó captado en video

Shakira continúa con su gira Las mujeres ya no lloran World Tour. Si bien la cantante barranquillera ya pasó por varios países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, llegó el turno de El Salvador.

En la capital de este país, Shakira ofreció cinco fechas, y en una de ellas, ocurrió un suceso que la sorprendió y que llamó la atención de los presentes y de las personas en redes sociales.

Durante su presentación en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, Shakira se acercó a la valla para saludar a los fanáticos que estaban cerca del escenario.

En un momento, mientras ella cantaba y caminaba, se sorprendió al ver a una persona con dos paletas que tenían el rostro de su expareja, Gerard Piqué.

Si bien en un inicio su cara reflejó sorpresa, a los segundos se transformó en una expresión de incomodidad que no pasó desapercibida para los presentes.

Luego de vivir este momento que le trajo recuerdos de una época complicada de su vida, Shakira continuó cantando como si nada hubiera pasado.

Este sorpresivo momento que vivió la colombiana fue captado por las cámaras de una gran cantidad de asistentes en el concierto y, con una gran rapidez, se viralizó en redes sociales, causando así miles de reacciones de los internautas.

Cientos de personas en redes sociales dejaron comentarios en algunos de los videos y reaccionaron por las expresiones de Shakira:

“Vio al demonio, se espantó”; “No le hagan eso a mi Shaki”; “Es como si hubiera visto al diablo”; “Ya no va a volver a El Salvador, jaja”; “Eso fue falta de respeto, muy inmaduros”; “Qué bueno estuvo eso, diversión sana para reírse”; “Vio al mismísimo Lucifer”; “Para mí no es por la foto de él, es que esa foto con esos ojos rojos se ve de terror”; “Shaki: Dios mío, ¿acaso las engañaron a ustedes y no a mí?”; “Pobre mi Shaki, solo a ella le pasan cosas con estos fans”; “Bien feo que hagan eso sabiendo lo que le hizo”; “Creyó que el salpicado estaba ahí... jajaja le subiste la presión a la diva”; “Era llamar la atención, no ahuyentarla”, fueron algunos de los comentarios de los internautas, quienes afirmaban que había sido una broma bastante graciosa, pero también decían que no era justo restregarle en la cara el daño que sufrió por la infidelidad de Gerard Piqué hacia ella con la que ahora es su pareja, Clara Chía.