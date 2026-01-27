Shakira celebró el cumpleaños de su hijo Milán y causó asombro con la decoración: “Qué humildad”

Shakira es una de las figuras colombianas con mayor crecimiento y número de seguidores en redes sociales. Gracias a su trayectoria musical, ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional y consolidarse como una de las artistas más talentosas y exitosas de Latinoamérica.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde publicó algunos de los momentos más importantes de la fiesta de cumpleaños de su hijo Milán, lo que llamó la atención de millones de internautas interesados en conocer cada uno de los detalles de su vida artística y personal.

En los clips que compartió se observa que la temática elegida fue el fútbol, con énfasis en algunas de sus selecciones favoritas, entre las que estuvieron incluidos los equipos de Colombia, España, Argentina e Italia.

En la sección de comentarios, los seguidores de la cantante compartieron opiniones positivas al respecto, dejando ver sus puntos de vista y resaltando lo sencilla que habría sido la celebración.

“Vean, una verdadera millonaria con una fiesta linda y sin tantos platillos y bombones y bombones de lujo. La gente que de verdad tiene dinero no aparenta con altas fiestas. Muy linda, mi Shaki”; “Sencilla como siempre”; “Como debe ser, a lo colombiano”; “Espectacular, felicidades al hijo de nuestra Shakira”; “Las raíces de Milán están con su mamá, así haya sido criado en otro país”; “Siempre lindos y amando el país de su mamita” y “La humildad de Shakira sobrepasa fronteras y qué bonito que le transmita eso a sus niños, son un amor”, son algunas de las palabras que se leen.

La figura principal del pastel del hijo de Shakira

Otro de los detalles que llamó la atención en la fiesta de 13 años del hijo de Shakira y Piqué fue la figura elegida para decorar el pastel. Se trató de una recreación de Milán, en la que aparece de pie sobre un campo de fútbol, vistiendo el uniforme oficial de la Selección Colombia y acompañado del balón del Mundial de 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

Esto también fue determinante para los fanáticos de la colombiana, quienes la felicitaron por inculcarles a sus hijos la cultura del país y el amor por algunos de los jugadores actuales de la Tricolor.

“Muy bonito el muñequito”; “Tiembla España, esta mujer es la mejor”; “Y con el uniforme de Colombia, me encanta, amor por el país” y “Viva Colombia, Viva Falcao”.