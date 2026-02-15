Gente

Shakira vende su isla privada en el Caribe: la razón detrás de su millonaria decisión

La cantante colombiana puso en venta Bonds Cay, una exclusiva propiedad en las Bahamas adquirida hace casi 20 años, cuyo ambicioso proyecto nunca se concretó.

15 de febrero de 2026, 5:17 p. m.
Shakira pone en venta su isla y deja atrás uno de sus más grandes proyectos.
Foto: Getty Images

Shakira decidió desprenderse de su isla privada en el Caribe, una lujosa propiedad que soñó convertir en un refugio de celebridades. La operación estaría valorada en unos 33 millones de dólares.

¿Por qué Shakira vende su isla privada en el Caribe?

La vida de lujo de Shakira vuelve a estar en el centro de la conversación mediática.

La cantante colombiana habría decidido vender su isla privada en el Caribe, una propiedad que compró hace casi dos décadas y que estaba destinada a convertirse en un exclusivo refugio de celebridades, pero cuyo ambicioso proyecto jamás se materializó.

Según reportes de Revista Vea y portales inmobiliarios especializados, la artista adquirió en 2006 la isla Bonds Cay, ubicada en las Bahamas, cuando aún mantenía una relación con Antonio de la Rúa.

En ese momento, la propiedad se vendía como un enclave paradisíaco a pocos kilómetros de Florida, con la promesa de convertirse en un complejo hotelero de lujo para famosos, una iniciativa que también involucró a inversionistas como Roger Waters, integrante de Pink Floyd.

Sin embargo, el proyecto se diluyó con el paso de los años y nunca se construyó el resort planeado, lo que habría motivado a Shakira a desprenderse del terreno.

Shakira celebra su soltería con el videoclip oficial de la canción 'Soltera'
La cantante colombiana adquirió Bonds Cay en 2006 con la idea de crear un exclusivo refugio para celebridades. Hoy, la propiedad está en venta por unos 30 millones de dólares. Foto: Sony Music Colombia

¿Cuánto cuesta la isla de Shakira en las Bahamas?

De acuerdo con la información publicada, la isla fue puesta en venta por una firma inmobiliaria internacional por cerca de 25 millones de euros, unos 33 millones de dólares.

Esta cifra casi duplica los 16 millones de dólares que habría pagado originalmente por el terreno.

Bonds Cay no es una propiedad cualquiera: cuenta con más de 260 hectáreas de bosque nativo, más de 21 kilómetros de playas de arena blanca y acceso exclusivo en barco o helicóptero, características que la convierten en un enclave altamente codiciado entre millonarios y celebridades.

La venta de la isla se conoce en medio del momento más activo de la carrera reciente de la barranquillera, quien sigue cosechando reconocimientos con su gira internacional Las mujeres ya no lloran y prepara apariciones en grandes eventos globales.

Con la posible venta de Bonds Cay, Shakira cerraría un capítulo poco conocido de su vida personal y empresarial, dejando atrás un ambicioso proyecto inmobiliario que nunca llegó a concretarse.

Mientras su carrera musical atraviesa uno de los momentos más sólidos y mediáticos, la cantante parece enfocada en simplificar sus inversiones y concentrarse en su faceta artística y empresarial actual.

La isla, que alguna vez fue pensada como un refugio exclusivo para celebridades, podría pasar ahora a manos de un nuevo millonario dispuesto a convertirla en el paraíso privado que la barranquillera soñó hace casi dos décadas.

