Clara Chía rompió el silencio sobre su supuesta ruptura amorosa con Gerard Piqué; se habría escuchado su voz por primera vez

Aunque no han ofrecido declaraciones directas sobre su situación sentimental, sus apariciones públicas reflejan una postura de indiferencia ante las opiniones externas.

Días atrás, un programa de Telecinco afirmó que Clara Chía y Gerard Piqué habían terminado su relación , a raíz de infidelidades del exintegrante del Barcelona F.C. Esta información, rápidamente, fue desmentida por fuentes cercanas a la pareja, asegurando que no era para nada verdad.

Esta conversación fue muy corta, ya que la catalana se mostró incómoda y pidió que no la llamaran.

Antes de colgar, Álvarez le pidió el favor de que respondiera una interrogante sobre su relación, a lo que ella dijo varias veces que “no”, haciendo alusión a que no había una ruptura amorosa como tanto se decía.

Conversación con Clara Chía

Clara Chía: “Uy, lo siento, pero no me llaméis, ¿vale? Por favor”.

Álex Álvarez: “Vale, solo una cosa. ¿Es verdad que has roto con Gerard?”.

Clara Chía: “No, no, no, no. Bueno... Chao, ¿eh?”.