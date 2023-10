Jordi Martin estalla contra Clara Chía y la llama ‘hipócrita’ por victimizarse: “Ya ni se habla de esta chica”

Jordi Martin estalló contra Clara Chía

“Voy a hablar muy en serio sobre un tema que ya me tiene cansado. ¿Qué narices está pasando a nivel global con las mujeres victimizándose por ser mujeres? La violencia de género es un tema muy serio, tan sumamente serio, que no se puede jugar con esto ”, señaló en tono molesto.

“Esta señorita no puede decir que tiene problemas mentales derivados por mí, no puede victimizarse. Yo soy periodista, necesito trabajar, ella no puede jugar con mi pan por victimizarse y simplemente ser mujer, ‘tengo miedo, tengo problemas, no puedo salir de casa’”, comentó.