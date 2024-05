Se encienden las alarmas: Ana Gabriel, quien vendrá a Colombia, tuvo que ser hospitalizada tras dar un concierto

View this post on Instagram

“Les agradezco esta noche que me dio Santiago, su comprensión, su corazón, su amor, pero sobre todo la complicidad a lo que me estaba pasando. Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero que ustedes me llenaron de tanto amor, que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen”, finalizó diciendo la artista.