‘Bebé Reno’: la perturbadora serie de Netflix de la que todos hablan. ¿Y cuándo el acosado es un hombre? Esto dicen los expertos

Martha asume que la amabilidad de Donny escondía en realidad un interés romántico y asume que está en una relación con el comediante. En poco tiempo y obsesionada con él, consigue a través de la web su correo electrónico y diariamente lo ‘bombardea’ con centenares de mensajes en los que, incluso, le hace reclamos si no le responde pronto o lo siente indiferente.

Pese a ser galardonado en varias ocasiones por su trabajo en el teatro, incluyendo el prestigioso Perrier Award, Gadd reconoce que el alcance global de Baby Reindeer lo abrumó por completo. “Nunca esperé que tuviera tanto éxito. Pensé que podría ser un éxito de culto, pero en términos de alcance mundial, siento que un día me despertaré y todo habrá sido un sueño”, confesó en una entrevista con The Hollywood Reporter .

Es que Gadd pasó de tener 3 mil seguidores en Instagram a más de 400 mil tras el estreno de esta producción y no han sido pocos los hombres que le han manifestado sentirse identificados con su historia.

¿Y cuando el acosado es un hombre?

Gadd, a través de un pódcast, aseguró que contó esta historia para mostrar cómo se “curó” de la situación y el calvario que vivió. “Creo que estamos en una sociedad oscura que presiona a las víctimas de abuso sexual para que resuelvan sus problemas (...) Obtuve una gran catarsis haciendo historias como Bebé Reno . Me curé a partir de eso. La presión tiene que caer sobre los abusadores para que dejen de abusar”, señaló.

Para Sara Mejía Brigard, psicóloga clínica, “en la cultura machista en la que vivimos un hombre no la tiene fácil al momento de reconocer que es víctima de acoso. En la serie lo vemos: cuando Donny se acerca a la Policía a denunciar, su testimonio es recibido con desconfianza. Incluso con desdén y burla, porque no es usual que un hombre levante la mano y diga: ‘Estoy siendo acosado, me siento mal por eso’. Entonces, es una barrera muy grande”.