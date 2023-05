Como niños chiquitos: Sebastián Martínez, Kathy Sáenz y su hijo Amador desafían a las autoridades aeroportuarias

Sebastián, Kathy y Amador conforman una de las familias más unidas y divertidas de la farándula nacional, mostrando sus pilatunas y momentos memorables en sus redes sociales cada vez que tienen la oportunidad de postergarlo a la memoria con videos de rápidamente se replican por plataformas como Instagram, donde millones de cibernautas les celebran todo lo que hagan.

Esta vez los actores y su hijo de 14 años aprovecharon su paso por la terminal aérea El Dorado para darle un uso adicional a sus maletas, que repletas de sus pertenencias personales hicieron las veces de “carritos chocones” perfectos para que tanto los actores como el corredor de karts se montaran en ellas e, impulsados por sus propios medios, resbalaran por el primer piso del aeropuerto.

Amador es el hijo de Sebastián Martínez y Kathy Sáenz - Foto: Instagram @sebastianmartinezn

Tal como lo mostró Martínez en sus historias de Instagram, tanto él como su esposa y su hijo se deslizaron a su antojo, haciendo piruetas y mostrando las grandes destrezas que tienen en cuanto a equilibrio se refiere, pues manejar una maleta de viaje no es un para nada fácil, más cuando no hay como manejar su dirección ni mucho menos un freno con qué intentar detenerla para no colisionar contra las paredes o escaleras eléctricas del lugar.

De los tres, Sebastián fue el que más seguro se mostró, pero yendo de forma lineal y sin intentar cambiar de rumbo o de posición. Por su parte Kathy sí tuvo algunos problemas para controlar su maleta y siempre estuvo alerta a una eventual caída que parecía inminente. Por otro lado, Amador disfrutó su trayecto, dio giros como todo un experto y fue el que menos miedo dejó salir en su trayecto.

Foto: Instagram @sebastianmartinezn. - Foto: Foto: Instagram @sebastianmartinezn.

“Martínez Sáenz Racing Team”, fue el título que el actor paisa le puso a su grupo de corredores de maletas, dejando así un recuerdo más, y uno de los más divertidos, para su repertorio familiar. Dicho viaje hace parte de la formación que Sebastián y Kathy están fomentando y acompañando en Amador, quien se perfila como un corredor de carros de primera, pues desde muy pequeño encontró en los karts su pasión.

Esto no es de gratis, pues el mismo Martínez ha mostrado abiertamente en Instagram su amor por la velocidad, pero específicamente a través de vehículos de dos ruedas como motocicletas de alto cilindraje, siendo embajador de varias marcas que no solo le dejan probar los últimos modelos que llegan al país, sino que también lo consienten con indumentaria apropiada para salvaguardar su seguridad al conducir y prendas que puede usar en su día a día.

Kathy es más dada a la belleza que a los motores, sin embargo, no duda un segundo en ponerse su outfit más cómodo de jean, tenis, camiseta y gorra para ir a apoyar a Amador en sus competencias, de las que ha salido victorioso y así lo ha publicado tanto en su perfil de Instagram, como en el de sus padres. Sebastián es el que más contenido público tiene sobre el tema y allí también se le ve el fervor con el que alienta a su hijo a sobrepasar a sus competidores, coger bien las curvas cerradas en su auto y posicionarse en lo más alto del pódium.

Por otro lado, Martínez también está feliz con el auge que ha tenido la segunda temporada de Pálpito, la serie que protagoniza junto a Ana Lucía Domínguez y Michelle Brown, que se estrenó hace un par de semanas y desde que llegó a la plataforma de televisión vía streaming, Netflix, ha sido reproducida por millones de usuarios, ubicándola en la lista de las 10 series más vistas en Colombia y Latinoamérica.

Pálpito, serie de Netflix - Foto: Foto: Netflix

El paisa también muestra estos logros en sus historias de Instagram y en su vocabulario la palabra “pálpito” sale cada vez que la coherencia y la sintaxis lo permiten.