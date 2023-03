¿Ovni? El extraño objeto que captó Sebastián Martínez

El actor no dejó pasar este extraño suceso celeste y los cibernautas se desataron en teorías.

Teorías sobre los ovnis (objetos voladores no identificados) hay por doquier en toda la internet y muchas se quedan cortas a la hora de explicar extraños sucesos que se presentan en el cielo, mostrando objetos y un juego de luces y sonidos que no pasan desapercibidos para los seres que habitan este planeta, como el actor Sebastián Martínez, quien fue testigo de un hecho muy particular.

En sus historias de Instagram, el paisa mostró un video que logró captar el momento en el que una onda de luz se expande cerca de un punto luminoso, que parecía como lo que siempre han descrito como un ovni, dejando a la vista una ráfaga de colores en forma de ameba que se mueve y luego desaparece en la oscuridad de la noche.

El actor antioqueño ya está triunfando en Netflix. - Foto: Instagram: @sebastianmartinezn

“¿Y esto en el cielo qué?”, fue la frase que puso el actor en su clip para que sus más de 4 millones de seguidores lo sacaran de la duda, asunto que quedó en veremos, pues el paisa no ha mostrado qué le escribieron sus fanáticos al mensaje interno, quizá con la respuesta precisa del extraño hecho, que una vez más pone en debate el tema que muchos se han dedicado a estudiar por décadas completas: si estamos o no solos en el universo.

A pesar de que Martínez no publicó explicación alguna a este hecho, el programa Lo sé todo, del canal Uno, sí contó con mejor suerte cuando replicó el video de Sebastián en su cuenta oficial de Instagram y, en dicho post, sí se encontraron toda clase de mensajes, entre los que destacan unas respuestas que podrían darle una respuesta coherente a lo que vio el actor.

Sebastián Martínez comparte sus vivencias extraordinarias en redes. - Foto: Cuenta de Instagram @sebastianmartinezn

En la sección de comentarios muchos preguntaron qué era esa ráfaga de luz, y uno de los cibernautas respondió con mucha seguridad que se trataría de una “bengala”, teoría que otra cuenta confirmó, añadiendo que se trata de unos artefactos que habría usado el Ejército Nacional en medio de todo el conflicto que se vive en el Bajo Cauca.

“Fueron bengalas que lanzó el Ejército por todo lo que está pasando en el Bajo Cauca”, dijo la usuaria, que contó con la respuesta de otra que agregó: “Sí, hace 20 días hubo bengalas también en Medellín, yo las vi y fueron dirigidas por un cuerpo élite de un rescate que se hizo”.

Pero la conversación no terminó ahí. El segundo usuario que escribió a través de una cuenta que le pertenece a una institución de pruebas médicas añadió más información sobre estas bengalas y el porqué pueden, supuestamente, generar varias explosiones a la vez, cuando la primera seguidora le indagó por varios reflejos simultáneos. “Sí, claro, son x12 bengalas, se consiguen en el mercado negro, sirven para muchos eventos y en este caso fue lo que viste… Se utilizan también para navegación, se explotan hasta 5 veces y se apagan y vuelven, son muy buenas”, comentó el usuario.

Foto: Instagram @sebastianmartinezn. - Foto: Foto: Instagram @sebastianmartinezn.

Ninguna autoridad competente ni mencionada ha confirmado la teoría de los cibernautas, quienes siguieron con el debate en la sección de comentarios de la publicación, donde también se pueden leer comentarios que muestran la creatividad, la religiosidad y el humor negro de los usuarios de Instagram, donde terminó metida la vicepresidenta Francia Márquez.

“Esa es Francia en su helicóptero camino al súper 😂”. “Ah, esa es la vice en su avioncito, de malas 😂”. “Ja, ja, ja, era un cohete de la Nasa, yo también lo grabé porque ellos hicieron la publicación, yo lo grabé en Orlando”. “Esa es una de las mentiras de la élite para que cuando Cristo se lleve a su iglesia, decir que fueron los ovnis 🛸, Cristo viene por su pueblo y tú, si no le has recibido, hazlo antes que sea demasiado tarde. Dios les bendiga”. “Ojalá que el mundo se acabe y que sea pronto, Dios mío, ya me tienen harta”, son algunos de los mensajes del post.