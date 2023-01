Kathy Sáenz descrestó al celebrar sus 51 años posando en vestido de baño

Kathy Sáenz se ha posicionado como una de las grandes celebridades de la televisión colombiana, debido a la sólida carrera que realizó en la industria del entretenimiento nacional. Además, su paso por diferentes producciones ayudó a que el público se enamorara de su talento y de su versatilidad para darle vida a diferentes personajes, los cuales aún se mantienen vigentes en la memoria de muchos.

Este reconocimiento hizo que los curiosos se interesaran más en su vida privada, enfocándose en detalles como su relación amorosa con Sebastián Martínez; es por eso que, a través de sus redes sociales, comparte diferentes momentos con el actor y su hijo.

No obstante, esta vez la talentosa actriz fue tendencia, ya que cumplió 51 años y compartió ese momento con una serie de fotografías en las que dejó relucir su magnífica figura. También compartió unas palabras para relatar su vida y agradeció por cumplir un año más.

“Hoy celebro la gran fortuna de este nacimiento, celebro poder cumplir con la promesa de regresar al hogar verdadero”, indicó Sáenz.

Además, agregó lo siguiente: “Agradezco infinitamente por esta experiencia profunda de vida para entenderme como Alma y poder compartir con todos los seres hermosos que me rodean una vida amorosa y compasiva, de aprendizajes, experiencias, una vida de contrastes y magia... Hoy recibo dichosa esta nueva vuelta al Sol”.

En total, fueron tres fotografías compartidas, donde la actriz luce un bikini negro, y está sentada en una rocas a la orilla del mar. La publicación ha logrado recoger más de 26 mil ‘me gusta’. Asimismo, Maleja Restrepo, Alejandra Azcárate comentaron la publicación.

La actriz suele mostrarse muy feliz y contenta con su familia. - Foto: Instagram @kathysaenzh

“Te quieroooooooo desde siempre y para siempre”, “Feliz cumpleaños hermosura”. Otros comentarios fueron: “que sigas así de divina, por fuera y por dentro, por siempre”, “tu piel se ve muy radiante, limpia y sana”, “tienes una luz muy bella y que familia tan hermosa”.

Sebastián Martínez tuvo inesperado accidente al meterse a un río

Sebastián Martínez se consagró como uno de los grandes actores de la televisión colombiana, debido al evidente talento para interpretar todo tipo de personajes. Desde muy joven se abrió paso en los medios, ganándose el cariño y respeto de millones de personas a nivel nacional e internacional.

En medio de las celebraciones de Año Nuevo, el artista se robó las miradas de los curiosos con una serie de publicaciones que hizo en redes sociales, donde comentó del descanso que estaba tomando y las reflexiones que hizo para recibir el 2023. El artista colombiano aseguró que estaba agradecido con el apoyo y el amor que recibía, impulsándose para un nuevo inicio.

Sebastián Martínez - Foto tomada de Instagram @sebastianmartinezn - Foto: Instagram @sebastianmartinezn

Sin embargo, estos días de descanso se vieron rodeados de una inesperada situación, ya que Sebastián Martínez comentó que sufrió un pequeño accidente cuando fue a un río. El protagonista de Pa’ quererte, de RCN, tuvo un incidente con una de sus manos, luego de cortarse con un vidrio que dejaron en aquel lugar.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram del actor, el primero de enero decidió ir al río a tomar un baño y disfrutar del ambiente natural. Sin embargo, cuando salió se apoyó mal y se cortó con un vidrio que dejaron ahí.

“Cuando uno va al río, no deja botellas ni quiebra botellas porque otra persona, como yo ahorita, que me metí al río, salí, puse la mano, se puede cortar. La idea del río es deliciosa, pero cuidemos el río, no dejemos botellitas, no dejemos basura”, dijo en un post, donde mostró las dos cortadas que le quedaron en la palma de su mano derecha.

Martínez hizo el llamado para que las personas fueran responsables, cuidaran el medio ambiente y evitaran tirar botellas o vidrios que podrían causar un suceso peor en otra persona. “No dejen basura en los ríos, no lleven vidrio”, escribió en el mismo post, donde también se detalló que la herida estaba un poco roja.