El reconocido cantante colombiano de música popular Luis Alberto Posada confirmó a través de sus redes sociales el lanzamiento oficial de su nueva producción cinematográfica titulada Historia de un amor.

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La cinta, que fue rodada en el departamento del Valle del Cauca, estará disponible de forma exclusiva en formato digital a partir del 25 de diciembre de 2026, ofreciendo a sus seguidores una alternativa de entretenimiento para las festividades navideñas.

A diferencia de la exhibición tradicional en salas de cine, el equipo de producción del artista optó por un modelo de distribución streaming pago por visión.

Según lo expuesto por el propio intérprete en su cuenta oficial de Instagram, la película estará alojada exclusivamente en la plataforma Passline.

“Este 25 de diciembre quiero que me acompañen a vivir HISTORIA DE UN AMOR, mi nueva película. Me hace muy feliz compartir este proyecto con ustedes y que puedan disfrutarlo desde cualquier parte del mundo”, compartió Posada en sus canales oficiales junto al avance oficial de la cinta.

De acuerdo con la información comercial proporcionada, los usuarios podrán adquirir un PIN de acceso con un valor de 12 dólares americanos. Una vez habilitado el estreno el 25 de diciembre, los compradores dispondrán de una ventana de 48 horas continuas para ver el largometraje desde cualquier lugar.

El desarrollo de Historia de un amor surge tras el antecedente cinematográfico de Posada en El rey del sapo (2019), largometraje que marcó su debut actoral y que obtuvo reconocimientos dentro de la industria local, incluyendo nominaciones en los Premios Macondo otorgados por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El proyecto de Historia de un amor se gestó bajo la firma productora del artista, L.A.P Films, y contó con la dirección del realizador caleño Harold de Vasten.

Durante las etapas preliminares del rodaje registradas desde 2022, se dio a conocer que la filmación tuvo como locación principal el municipio de La Victoria, Valle del Cauca, aprovechando los paisajes rurales de la región.

En la trama, Posada asume el rol protagónico interpretando a ‘Leonel’, un humilde campesino cuya narrativa combina elementos dramáticos y musicales. El elenco secundario cuenta con la participación de actores de trayectoria en la televisión y el cine nacional, entre los cuales destacan Omar Murillo y Álvaro Rodríguez.

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Con una carrera consolidada en la música popular colombiana durante más de cuatro décadas, Luis Alberto Posada continúa expandiendo su presencia en la industria audiovisual.

Este nuevo lanzamiento busca conectar con la audiencia del cantante y nuevos públicos tanto a nivel nacional como internacional, aprovechando el alcance global de las plataformas de streaming para el consumo de serie y películas independientes.