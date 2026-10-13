Los actores colombianos que protagonizarán la nueva entrega de ‘El Exorcista’ junto a Scarlett Johansson

La emblemática saga cinematográfica de terror ‘El Exorcista’ prepara un nuevo capítulo para la pantalla grande de la mano del cineasta estadounidense Mike Flanagan.

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La producción, titulada ‘El Exorcista: Mártires’, contará con la participación de los actores John Leguizamo y Sasha Calle, quienes compartirán elenco con la nominada al Óscar Scarlett Johansson y el actor británico Chiwetel Ejiofor.

Según la información difundida por Universal Pictures tras la revelación de su primer avance oficial, la cinta tiene programado su estreno internacional para marzo de 2027.

A diferencia de ‘El Exorcista: Creyente’ (2023), esta nueva entrega no funcionará como una continuación directa de los hechos recientemente vistos en la franquicia, sino como una historia original ambientada en el mismo universo narrativo.

El eje central de la trama combina el thriller policial con el terror sobrenatural y religioso.

La historia sigue a Julie Miller (interpretada por Scarlett Johansson), una detective de homicidios del Departamento de Policía de Nueva York que, trece años atrás, cobró notoriedad tras capturar a ‘Father Sunday’, un sanguinario asesino en serie cuyos crímenes estaban inspirados en el martirio de santos católicos.

La aparente tranquilidad de la investigadora se ve interrumpida cuando un nuevo homicida comienza a replicar el modus operandi del criminal, dejando el nombre de Miller escrito con la sangre de un monaguillo en la pared de una cripta.

Para resolver el caso y determinar si existe una red de crímenes interconectados que trasciende lo humano, la detective Miller contará con la ayuda del padre William (Chiwetel Ejiofor), un ex capellán penitenciario que escuchó la última confesión de ‘Father Sunday’, y de la detective novata Gina Restrepo, personaje interpretado por la actriz Sasha Calle.

El reparto de la cinta destaca por la presencia de dos figuras ligadas a Colombia. Por un lado, el actor, comediante y productor John Leguizamo, nacido en Bogotá, asume un papel antagonista clave en la narrativa como ‘Father Sunday’, el ejecutor de las representaciones simbólicas que desencadenan la trama.

Leguizamo cuenta con una extensa trayectoria en la industria norteamericana, destacándose en producciones como ‘John Wick’, la voz de Sid en la franquicia animada ‘La era de hielo’, su interpretación de Bruno en ‘Encanto’ de Disney, así como su reciente participación en ‘La Odisea’ (2026), dirigida por Christopher Nolan.

Por otro lado, Sasha Calle encarna a la detective Gina Restrepo. Calle, nacida en Estados Unidos y de ascendencia colombiana, saltó al reconocimiento global tras interpretar a Supergirl en la película ‘The Flash’ (2023) y participar en producciones independientes como ‘El botín’.

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Detrás de las cámaras de ‘El Exorcista: Mártires’ se encuentra el guionista y director Mike Flanagan, reconocido dentro del género por creaciones televisivas como ‘La maldición de Hill House’, ‘Misa de medianoche’ y ‘La caída de la Casa Usher’, así como por largometrajes cinematográficos entre los que figuran ‘Doctor Sueño’ y ‘La vida de Chuck’.

Según el reporte oficial emitido por Universal Pictures, la fecha fijada para el estreno de esta producción en salas de cine es el 12 de marzo de 2027.