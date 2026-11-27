ARCADIA: ¿Cómo siente la atmósfera en Colombia y en Medellín en tiempos convulsos? ¿Cómo lee el presente?

THEO MONTOYA: En Medellín está haciendo mucho calor y llueve mucho también. Inestable todo...

ARCADIA: Cuéntenos un poco cómo describe usted su cine hoy. En Anhell69 usted describía su propuesta como el cine de los que no tienen, de los desposeídos, y me imagino que continúa creando desde allí. Pero, ¿cómo describiría usted su cine hoy?

T.M.: Esa es una tarea de los críticos y de quienes ven las películas. No sabría exactamente cómo describirlo; lo describiría como un intento de hacer cine.

Reconocido internacionalmente, Theo Montoya es un cineasta, director de fotografía y actor ocasional en sus propias películas. Es fundador y director creativo de DESVIO VISUAL, una productora establecida en 2012, dedicada al cine de autor y experimental. "Lo mío es un intento de hacer cine", dice a Arcadia. Foto: @juansi_

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ARCADIA: Antes de hablar de Pelotón Trueno, me gustaría volver a lo que fue Anhell69: lo que representó para usted realizarla, presentarla, presenciar la reacción de la gente y luego emprender esta nueva etapa...

T.M.: Cuando uno hace películas, las ve muchísimo durante el rodaje y la edición, y luego, cuando las estrena, las vuelve a ver. Pero yo soy el tipo de persona que en determinado momento procura pasar la página y conservar todo lo que sentí y viví mientras hacía la obra.

Uno hace cine en parte para para inmortalizar recuerdos y memorias de ciertos momentos; también para que esos recuerdos queden allí consignados y uno pueda seguir adelante.

Recuerdo que cuando hacía Anhell69 me conmovía profundamente, y al estrenarla volví a experimentar muchos recuerdos que ya había olvidado. Creo que uno hace cine en parte para eso: para inmortalizar recuerdos y memorias de ciertos momentos, pero también para que esos recuerdos queden allí consignados y uno pueda seguir adelante. Anhell69 pasó, ya fue, y ahora nos estamos enfrentando a todo este universo que compone Pelotón Trueno y al largometraje que viene en camino.

Imagen de la hermosa y dura 'Anhell69', su primer largometraje. Foto: Sebastián Mesa C.

ARCADIA: Pelotón Trueno lo estrena usted en Cannes este año. Más allá del hito que significa proyectarlo allá y de la reacción recibida, háblenos del proyecto como tal: ¿de dónde nace? Al verlo, es evidente que dialoga con los hechos ocurridos con los falsos positivos en el país, que quisiera uno que fueran pasado, pero no lo son...

T.M.: Pelotón Trueno nace verdaderamente de la pregunta sobre qué es la posverdad y qué son los tiempos en los que vivimos ahora, donde cada vez resulta más difícil entender qué es real y qué es falso. Nace de este exceso de información y de tiempos casi neuróticos en los que vivimos y no sabemos en qué confiar. Los falsos positivos permiten hablar de esta teoría de la posverdad, enfocándola en un acontecimiento político e histórico que pasó acá, que se sigue repitiendo, pero que no es un fenómeno local, se inscribe en una dinámica global en la que hemos entrado desde hace mucho tiempo: la posverdad y la hiperrealidad son conceptos que vienen desarrollándose desde hace décadas.

‘Pelotón Trueno’ nace de la pregunta sobre qué es la posverdad y qué son los tiempos en los que vivimos. Los falsos positivos permiten hablar de esta teoría de la posverdad, enfocándola en un acontecimiento político e histórico que pasó acá, que se sigue repitiendo, pero que no es un fenómeno local...

La comencé a escribir la película durante la residencia del Festival de Cannes, la Cinéfondation; allí empecé a explorar todo este universo. Pelotón Trueno vendría siendo casi como un teaser, una exploración del universo de lo que será mi próxima película. Haber sido seleccionados en Cannes siempre es una sorpresa, porque es demasiado difícil hacer parte de esas selecciones, más cuando era un cortometraje que no contó con ningún tipo de apoyo en Colombia. Lo produje con mi propia empresa (DESVIO VISUAL) con dineros que habíamos ahorrado, y con la compañía de mi coproductor en Francia.

Eso es lo más difícil de conseguir, a veces: gente que le crea a uno...

La grabamos lejos de Medellín. En términos de producción, rodar fuera de ciudades como Bogotá o Medellín sube mucho los presupuestos, porque no tienes acceso rápido a lo que necesitas; son lugares que quedan alejados, así que el transporte y la movilización de equipos son un día entero de ida y otro de regreso. Un montón de cosas que van sumando en un presupuesto. Lo hicimos con muy poco dinero pero con la ayuda de un equipo que creyó en esa idea tan loca, que, si se la pitcheas a alguien, te diría: “¿Qué putas?”. Pero hubo gente que apostaba y creía, y eso es lo más difícil de conseguir, a veces: gente que le crea a uno.

Montoya ofrece esta sinopsis: "Es la fiesta de un grupo de chicos en una finca del trópico colombiano que recibe una tormenta de lluvias". Foto: Desvío Visual

ARCADIA: En la dedicatoria de su cortos, Suele decirse que el cine se hace ‘con las uñas’, pero más bien se hace con el impulso y la entrega de quienes creen en esos proyectos...

T.M.: Y no debería ser con las uñas. Yo hice una película sin FDC, sin plata, pero no debería ser así. Ya crear es súper difícil, implica un montón de problemas, y, además, es muy duro rasguñar sin saber cómo se va a seguir...

ARCADIA: Usted saca esto adelante con su empuje y el de su equipo. Entendemos que ha postulado al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) dos veces y no ha sido seleccionado. Más allá de los criterios propios del FDC, ¿a qué lo obliga esto para poder filmar su película?

T.M.: El FDC es la fuente de financiación más importante para hacer cine en Colombia, y no obtenerlo sitúa a cualquier realizador en una posición muy difícil. Esta es la segunda vez en la que aplicamos y la segunda vez que nos rechazan. El año anterior lo comprendía porque el proyecto estaba en etapa temprana de desarrollo, apenas consiguiendo financiación. Ahora, que se vuelve a enviar como un proyecto sólido, con un guion prácticamente terminado y habiendo obtenido respaldos internacionales importantes, uno pensaría al menos es candidato para avanzar a un pitch. La cosa con el FDC es que uno nunca sabe por qué desestiman los proyectos; y toca esperar mucho tiempo para recibir feedback. Y uno se queda a oscuras a la hora de saber lo que falla en un proyecto y por qué lo rechazan.

El FDC es la fuente de financiación más importante para hacer cine en Colombia, y no obtenerlo sitúa a cualquier realizador en una posición muy difícil. Esta es la segunda vez en la que aplicamos y la segunda vez que nos rechazan. Prácticamente nos toca ceder la película a Europa...

Así, el proyecto terminará siendo una película donde Colombia no contará con un porcentaje de participación suficiente en la producción. Nos veremos obligados a regirnos por lógicas estrictamente europeas para financiar la obra. Las cabezas de equipo ya no podrán ser colombianas; prácticamente nos toca ceder la película a Europa. Yo continuaré como director, pero, en términos de industria y de rodaje, cederemos la mayoría de ventajas a Europa. Será una producción mayoritariamente europea. Son las lógicas del mercado: si ellos asumen la mayor parte del financiamiento, buscan proteger su propia economía y su capital intelectual; y nosotros terminamos siendo servicios a merced de Europa.

ARCADIA: Parece un reflejo de su impulso que sin apoyos saque todo esto adelante, pero no deja de ser descorazonador lo que menciona...

T.M.: Totalmente descorazonador: a uno le toca prácticamente regalarle el corazón a Europa. Es casi un chiste de mal gusto: nos colonizan sin quererlo: el país lo regala.

ARCADIA: Muy metafórico frente a lo que acontece estos días, donde se rifan tantas cosas...

T.M.: Así estamos. Uno pensaría que podía haber más resistencia en el arte, en el cine, pero así estamos: de patas abiertas.

El director conoció a los actores cuando fue a grabar con ellos. "Los había visto por video y fotos, y ninguno había actuado", explica. "Yo llegué, nos presentamos, y al otro día estábamos grabando. Fueron un regalo, una cosa rara, sin nada previo". Foto: Desvío Visual

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ARCADIA: Aterrizando un poco esa amargura en el contexto de Bogoshorts, ¿representa este festival algo especial para usted? ¿Es importante estrenar allí su cortometraje? Cuéntenos lo que significará presentar su obra en este escenario.

T.M.: Yo había hecho otro corto que había estado en Bogoshorts, pero nunca he podido ir; no conozco bien el festival. Pero me alegra demasiado poder mostrar la película en Colombia después de un recorrido internacional grande. Me alegra mostrarla en un festival tan grande como Bogoshorts, y estoy muy a la expectativa de saber qué sucede. Sé que la han empezado a ver personas de Colombia, pero estoy muy curioso de saber qué piensa el público colombiano de la película, el público frecuente del festival.

ARCADIA: ¿Cómo describiría usted el cortometraje?

T.M.: Es la fiesta de un grupo de chicos en una finca del trópico colombiano que recibe una tormenta de lluvias. No sé si sea la mejor sinopsis o el mejor pitch para presentarla, pero describe con exactitud lo que es...

ARCADIA: Es una fiesta muy distinta a la que vimos en Anhell69, pero es una fiesta...

T.M.: Es una fiesta muy fiesta. Ya no transcurre en la ciudad, sino en el bosque, en la jungla, en la tienda de Don Chucho.

Mis películas están atravesadas por un misticismo que yo no me explico...

ARCADIA: ¿Cómo desarrolló el casting para este Pelotón Trueno?

T.M.: Las películas que realizo a veces están atravesadas por un misticismo que yo no me explico cómo sucede. Este fue un corto que hicimos muy rápido, sin mucha planeación. Grabamos en Puerto Nare porque de allí es Alejandro, un gran amigo que participó en Anhell69. Yo había ido a visitarlo, y quedé muy enamorado de ese lugar y dije “Aquí hay que hacer algo. Vamos a hacer algo con las personas de acá”. Alejandro quedó encargado del casting y consiguió a todos en una semana. Yo no los conocía; los conocí cuando fui a grabar con ellos. Los había visto por video y fotos, y ninguno había actuado. Yo llegué, nos presentamos, y al otro día estábamos grabando. Fueron un regalo, una cosa rara, sin nada previo.

'Pelotón Trueno' se estrenó en competencia, en Cannes 2026, y ahora competirá en Bogoshorts. Foto: Desvío visual

ARCADIA: ¿Considera este mismo reparto para el largometraje, o es una decisión abierta

T.M.: Estamos abiertos... El cine tiene algo importante: son procesos creativos simbólicos que a veces permiten que las personas puedan entender experiencias de su vida. Esta es una película que habla de una violencia estatal, y Puerto Nare ha sido un municipio muy atravesado por esta violencia. Hablar de una historia así y no incluir a las personas que han sido atravesadas por esto injusto. Y todo plantea hay oportunidad interesante para entender algo del país.

Esta es una película que habla de una violencia estatal, y Puerto Nare ha sido un municipio muy atravesado por esta violencia. Hablar de una historia así y no incluir a las personas que han sido atravesadas por esto injusto. Y todo plantea hay oportunidad interesante para entender algo del país.

El país se entiende hablando, trabajando con las personas. Todos hemos sido atravesados por la violencia de este país, pero sí me gustaría trabajar con personas que han vivido muy de frente esto, crear algo con ellos. Pero estamos abierto, y no habría problema en trabajar con personas cuyo oficio sea la actuación. No estamos en contra de eso.

ARCADIA: Para muchos, el cortometraje es aprendizaje, quizá usted ya está en otra lectura. En 2026, ¿qué le representa el cortometraje?

T.M.: Siempre, siempre, aprendizaje. Aquí hay algo interesante, y es que toda mi obra, hasta este corto había sido leída en clave documental, híbrido o cine-ensayo. Y este corto lo hice para demostrar que también podía hacer trabajos de ficción, leídos en esa clave. Entonces siempre se está aprendiendo. Siempre son experiencias, permite una libertad y de probar teoría, universos, de jugar. Como digo en Anhell69: una película es una película, sin importar si es documental, ficción, híbrido, corto o largometraje; las películas son películas y se tratan con el mismo respeto y rigor.

Una película es una película, sin importar si es documental, ficción, híbrido, corto, largometraje; las películas son películas y se tratan con el mismo respeto merecen ser abordadas con el mismo rigor y el mismo respeto.

ARCADIA: Nos gusta mucho donde pone la cámara y cómo la pone: ¿de qué nutre su ojo? ¿Qué inspira su manera de emplazar la cámara?

T.M.: Trabajamos con Alex Ulises, que viene de otro universo: es director, pero viene más del videoclip. Y eso nutrió mucho las confrontaciones que él tenía de cómo hacer cine y de lo que yo imaginaba. La fotografía nace de una idea: dejar imaginar a las personas. Hay mucho fuera de campo; y él propuso mucho. Y al final, hasta los propios actores terminaron dirigiendo la cámara en ciertos momentos. Tampoco sabía muy bien qué iba a hacer, tenía unas cositas en la cabeza, y grabamos mucho. Y luego viene el montaje, que permite conceptualmente que los planos cuenten una historia. Pero se jugó. Por ejemplo, la coreografía que hay, en un momento dejé de dirigirla. Y ellos mismos pedían repetirla (y dije hasta que se canse, y la hicieron como 20 veces). A mi juicio, la quinta ya estaba bien, pero seguían y seguían. Yo ya dirigía. Era un coreografía que ellos ya se sabían, que apareció haciéndola y los emocionó. Y contamos con mucha suerte de que cayera esa tormenta tropical: son cosas que no se planea, como milagrosas... En el no planeo, vienen a veces de poner unos elementos en lugares donde posiblemente puede pasar algo.

La película que habla de violencia estatal, y Puerto Nare ha sido un municipio muy atravesado por esa violencia. "Hablar de una historia así y no incluir a las personas que han sido atravesadas por esto injusto", dice Montoya. "Y todo plantea hay oportunidad interesante para entender algo del país". Foto: Desvío Visual

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ARCADIA: ¿Qué lectura realiza usted del panorama cinematográfico actual, en Colombia y por fuera? ¿Qué le llama la atención?, ¿qué debería replantearse?

T.M.: Yo no entiendo muy bien qué es el cine colombiano. Creo que apenas se está descubriendo. Y, y cuando lo descubrimos, llega tarde esa conversación por que el cine ya evolucionó a otra cosa... Siento que nos ha dado mucho miedo aceptar quienes somos, entender qué significa ser de este país. Y lo vemos en la política, frente a quien elegimos: personas que tratan de no representar, no ser ese imaginario de lo que es ser de Colombia, y, en ese cliché, terminan siendo más colombianos que lo colombiano. La imitación de ser de otro lugar termina siendo nuestra identidad. No tener identidad.

La imitación de ser de otro lugar termina siendo nuestra identidad. No tener identidad.

ARCADIA: ¿Algún director, directora o directore que le agite la curiosidad estos días?

T.M.: Claro. Con los pasados, los nuevos, uno se está sorprendiendo con el cine constantemente. Hay muchísimas cosas que a uno le gustan. Este año estuve obsesionado por Michael Haneke, quizás porque se acaba de retirar. Era un señor bastante serio e interesante en su visión, en cómo retrataba el cine... y no sé por qué pienso en él mientras hablamos acá...

ARCADIA: ¿Algo que no hayamos abordado y desee manifestar?

T.M.: Creo que lo abordamos todo. Pero repito que tengo el corazón destruido por tener que regalar mi película. Me siento como que nada es suficiente... No tengo ni palabras para esta desazón suprema por no recibir un puto apoyo de este país.

En su edición 24, que va del 1 al 8 de diciembre de 2026, Bogoshorts proyectará 300 cortos de Colombia y el mundo. Foto: Bogoshorts

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Proyecciones (4): parte de la competencia nacional en ficción

Fecha y hora: Jueves 3 de diciembre 2026, 4:00 p.m.

Lugar: Alianza Francesa de Bogotá

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Fecha y hora: Sábado 5 de diciembre 2026, 4:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sede Fontanar del Rio

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Fecha y hora: Domingo 6 de diciembre 2026, 3:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala Capital

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Fecha y hora: Martes 8 de diciembre 2026, 2:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá - Sala 3

****Más información en redes y en la página oficial del evento.