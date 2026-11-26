ARCADIA: No lo estrena en Bogoshorts, pero ¿qué le significa proyectar su corto en este festival?

Santiago Gómez-Ramírez: Hace un año, exactamente, estaba sobre la mesa la discusión de dónde estrenar el corto. Laura Muñoz, la distribuidora, propuso una nueva versión de montaje donde cortáramos alrededor de 4-5 minutos para tener mayor posibilidad de estreno en Bogoshorts, justamente. Lo cual fue todo un proceso de reflexión que me confrontó en lo autoral y lo humano.

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Al final dialogamos y llegamos a la decisión de no modificar el corto. Sabemos que es un corto largo y eso condiciona su ruta en circuitos de festivales, pero preferí ponderar dos cosas. Principalmente, me movía más que mis abuelos (mis personajes) pudieran verse, y eso apuntaba a un estreno en Medellín; tenía miedo de que la vida no me permitiera mostrarles el resultado. Ellos no dimensionaban lo que era hacer cine, ellos siempre rechazaron estar frente a cámara y, en un acto de amor, decidieron ser parte de esta película. Me movía más eso, que ellos se vieran en pantalla grande, y no esperar a un estreno más rimbombante. Por esto, nuestra decisión de estrenar en Cinemancia. En Bogoshorts estamos en Panorama porque ya habíamos “quemado” el estreno nacional.

Me movía que mis abuelos (mis personajes) pudieran verse, y eso apuntaba a un estreno en Medellín; tenía miedo de que la vida no me permitiera mostrarles el resultado. Ellos no dimensionaban lo que era hacer cine, ellos siempre rechazaron estar frente a cámara y, en un acto de amor, decidieron ser parte de esta película.

Los protagonistas, los abuelos maternos del director. Y qué historia comparten... Foto: Chicharrón y Changua – Chicha Films

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Por otro lado, está lo que mencionaba de la posición autoral y de confiar en lo que es hoy el corto. Para mí, la duración está ligada al alma y al espíritu transversal de la obra; es simplemente hacer la reflexión y convivir con las decisiones. Y mi postura fue que el corto habitara en los espacios en que se sienta cómodo, a pesar de la duración. También es una apuesta del cine que hago, que quiero hacer.

Hace tres años el corto estuvo en el BFM, entonces es bello sentir que los caminos recorridos tienen sentido, que las puertas se van abriendo de una manera orgánica dentro de todo lo que implica el hacer cine (lobby). Y, en un segundo término, claramente es gratificante por la ventana que significa el festival a nivel nacional y latinoamericano.

Respondiendo puntualmente qué significa estar en Bogoshorts: es entender ciclos de los procesos largos y dilatados de las películas. Hace tres años el corto estuvo en el BFM, entonces es bello sentir que los caminos recorridos tienen sentido, que las puertas se van abriendo de una manera orgánica dentro de todo lo que implica el hacer cine (lobby). Y, en un segundo término, claramente es gratificante por la ventana que significa el festival a nivel nacional y latinoamericano, que ojalá con el tiempo pueda abrirles las puertas a más proyectos. Y sería muy valioso abrir la puerta a una categoría universitaria, por lo que significa el corto en la trayectoria de un cineasta, más en una economía como la colombiana.

Es gratificante estar en estos espacios, seguir construyendo nombre y que una mayor cantidad de personas puedan ver lo que hago y lo que hacemos desde Chicharrón y Changua - Chicha Films.

Es gratificante estar en estos espacios, seguir construyendo nombre y que una mayor cantidad de personas puedan ver lo que hago y lo que hacemos desde Chicharrón y Changua - Chicha Films. Una obra con una estructura narrativa muy clásica desde lo oral, en paralelo a una apuesta visual que busca la hibridación como acto político y autoral.

'Borrachos mientras escuchamos las gotas caer' hilvana terrores muy terrenales y otros menos palpables (pero no menos reales). Para su director, es "una obra con una estructura narrativa muy clásica desde lo oral, en paralelo a una apuesta visual que busca la hibridación como acto político y autoral". Foto: Chicharrón y Changua – Chicha Films

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ARCADIA: Para quien no entiende la dimensión de hacer uno, ¿qué representa el corto para el cine?

S.G.: Hacer un cortometraje atiende directamente a la necesidad de explorar quién es uno, qué lo atraviesa, qué historias le interesa explorar, investigar y transformar. Es conocerse y también conocer a qué está dispuesto uno, porque esas historias que uno está buscando contar quizás implican abrirse, desnudarse. Siento que el cortometraje es como ese primer estado necesario para ver uno qué está dispuesto a dar, y en todo sentido: de entender también cómo funciona la dinámica de, si se quiere, entre comillas, “la industria” del cine nacional; de entender cómo cada película tiene su proceso; de entender también la realidad del país en el que estamos y la economía que nos rodea. Entonces, qué tipo de cortometrajes podemos hacer y explorar para, más adelante, proyectarnos a nuestras óperas primas.

Hacer un cortometraje atiende directamente a la necesidad de explorar quién es uno, qué lo atraviesa, qué historias le interesa explorar, investigar y transformar. Es conocerse y también conocer a qué está dispuesto uno, porque esas historias que uno está buscando contar quizás implican abrirse, desnudarse.

Es la necesidad de enfrentarse a muchas cosas, Y también es entender los tiempos, explorar diferentes dinámicas de producción, incluso afrontar frustraciones, afrontarnos, entender cómo hacer un lobby. Son cosas que terminan siendo muy ajenas a la postura más artística y creativa, pero es necesario entenderlas, porque la mayoría de nosotros terminamos siendo productores y directores de nuestras propias obras por las dinámicas del mercado.

Un corto termina siendo una esfera total de aprendizaje, donde uno también aprende a soltar muchas cosas, a tomar decisiones, a formar un carácter, a afrontar una crítica, y más ya cuando se está en este punto de circulación, ya en esta etapa de distribución.

Un corto termina siendo una esfera total de aprendizaje, donde uno también aprende a soltar muchas cosas, a tomar decisiones, a formar un carácter, a afrontar una crítica, y más ya cuando se está en este punto de circulación, ya en esta etapa de distribución. También es entender que la película no dialoga con todo el mundo, o que, por lo menos en la obra que yo hago, no busca ese diálogo ingenuo de “todos van a dialogar con la obra”. Y muchas ramas se van desprendiendo del núcleo del quehacer cinematográfico.

No es la mirada ni la versión más romántica sobre el cine, pero creo que el corto va justamente a eso: a poder deconstruir esa perspectiva romántica sobre el ser artista.

Quizás no es la mirada ni la versión más romántica sobre el cine, pero creo que el corto va justamente a eso: a poder deconstruir esa perspectiva romántica sobre el ser artista, ¿no?; también como cuestionarse qué es ser artista, y qué es hacer una película, y qué es ser una productora, y como todas estas etiquetas que se van como poniendo alrededor de las obras.

Las de Colombia, unas montañas tan bellas como duras de sobrevivir. Foto: Chicharrón y Changua – Chicha Films

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Y también creo que es un camino en el que el lobby lleva a conexiones genuinas. Para mí es aprender a trabajar con muchas personas con diferentes miradas. Desde que empecé a trabajar este corto yo tenía algo muy claro, y es que me interesa mucho una construcción de obra colectiva y colaborativa. Entonces, como que en ese trayecto fui conociendo personas que, desde su voz propia, le aportaron mucho al cortometraje. Entonces creo que es eso de confrontarse, de entender que la dirección no es una postura de autoridad, sino que es justamente la capacidad de poder como escuchar al otro y escuchar múltiples voces, y ya tomar las decisiones que uno considere, y como que ir creando, pues, con ese carácter que mencionaba antes.

Desde que empecé a trabajar este corto yo tenía algo muy claro, y es que me interesa mucho una construcción de obra colectiva y colaborativa. Entonces, como que en ese trayecto fui conociendo personas que, desde su voz propia, le aportaron mucho al cortometraje.

El corto va glosando todas estas cuestiones de forjar un carácter y una postura y una mirada como autoral, artística, creativa, pero también como pragmática de producción; de también cuestionarse qué son caprichos y qué realmente es fundamental en cada película, y entender esas otras maneras de crear y explorar, que yo creo que nunca se va a llegar como a un punto final de aprendizaje. Creo que cada película también va a ser una forma diferente de trabajar; así se repitan metodologías, siempre son diferentes, como formas y maneras que cada película va exigiendo.

El corto es esa necesidad que tiene el autor, y hasta el productor, de encontrarse con qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer.

En resumen podría decir que el corto es esa necesidad que tiene el autor, y hasta el productor, de encontrarse con qué sí quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y también es importante, esas formas son fundamentales, porque si uno viene de un espacio académico, por lo general las maneras de producción también están muy ligadas a dinámicas que yo considero ajenas a nosotros, todo como muy hollywoodense, si se quiere utilizar el término, como industria muy grande, con un montón de roles, con un montón de documentos, un montón de cosas que siento que por ahí no son necesariamente la manera de trabajo del cine colombiano, incluso del cine latinoamericano. Entonces también es justamente explorar esas formas que atraviesan lo profesional, lo humano y lo creativo, y empezar como a construir esas bases, que no son absolutas y que justamente creo que están para cuestionarse también, y hay que confrontarlas, cuestionarlas constantemente. Entonces el corto tiene que ser también una primera mirada al espejo, donde nos podamos como reconocer, cuestionar y construir desde ahí.

ARCADIA: Preséntenos su corto. De dónde nace, a dónde llega en su hechura, qué puede esperar la gente...

S.G.: Borrachos mientras escuchamos las gotas caer nace de la convergencia de varios ríos. Si hay algo que he encontrado como motor para hacer cine es cuestionarme y confrontarme; al hacer eso, mi núcleo familiar también se ve confrontado. Y el mirarse en el espejo me ha llevado a distanciarme del concepto de la antioqueñidad. No solo como postura política, sino como valores de vida (que seguramente dialogan y van de la mano). Pero ¿qué es distanciarme de donde vengo? No sé. Lo sigo explorando. Pero ahí entran mis abuelos maternos, quienes han sido mi núcleo familiar cercano, quienes en ese territorio marcaron mi infancia con anécdotas, vivencias, enseñanzas y con una excusa para siempre recibir un aguardiente.

‘Borrachos mientras escuchamos las gotas caer’ nace de la convergencia de varios ríos. Si hay algo que he encontrado como motor para hacer cine es cuestionarme y confrontarme; al hacer eso, mi núcleo familiar también se ve confrontado.

Y esa tierra, una herida más de la gran herida nacional, necesitaba hablar; ellos necesitaban hablar. Y encontrar la forma de materializar miedos y dolores tomando posición política, autoral y construyendo memoria (así sea familiar) fue ese motor principal para empezar a darle forma a esta película.

Pensar en la vejez, en el abandono estatal a ellos, en cómo se defienden los territorios. En los discursos políticos para apoderarse de ellos. Muchos ríos caudalosos que se encontraron en un momento específico de mi vida, momento en que casualmente releía Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo. Y las necesidades autorales y políticas brotaron.

La fotografía de este cortometraje es una de sus enormes virtudes. Foto: Chicharrón y Changua – Chicha Films

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El corto también piensa en la vejez, en el abandono estatal a ellos, en cómo se defienden los territorios. En los discursos políticos para apoderarse de ellos. Muchos ríos caudalosos que se encontraron en un momento específico de mi vida, momento en que casualmente releía ‘Nos han dado la tierra’, de Juan Rulfo. Y las necesidades autorales y políticas brotaron.

Ya metiéndonos más en lo autoral, hay una postura de pensarse: ¿cómo hacer cine? Me gusta verlo y vivirlo como un quehacer colectivo y colaborativo. En gran medida, este cortometraje abraza esa postura. Entonces son múltiples voces autorales con libertades creativas dentro de unos lineamientos estéticos. Entonces eso es con lo que puede encontrarse la gente: una apuesta formal que viene de diversas voces autorales, en paralelo a una hermosa y tradicional estructura narrativa en su relato oral; riquezas visuales y orales.

ARCADIA: Cuéntenos sobre los retos actuales de hacer cine en Colombia...

S.G.: Yo creo que los retos actuales para hacer cine en Colombia están en entender principalmente que sí se puede hacer en el país. Creo que es necesario: al existir tantas voces nuevas, tantos directores, tantas directoras, es justo pensar cómo podemos, con los recursos que hay, hacer cine de calidad y potente. Y eso lleva no a limitarse, ni a una castración operativa, justamente a lo contrario: a explorar herramientas, formas que nos desliguen un poco de esos modelos académicos que nos han enseñado de producir como si fuéramos una gran industria, porque gran cantidad de recursos están yendo para unas películas y las otras quedan diferenciadas. Entonces es importante pensar en cómo encontrar ese equilibrio y en explorar naturalmente un cine que nos pertenezca más económicamente. Cuestan mucho esas dinámicas de producción tan grandes, y deben venir otras exploraciones, otros recursos, otras formas de pensarse.

Es importante explorar un cine que nos pertenezca más económicamente. Cuestan mucho las dinámicas de producción tan grandes, y deben venir más bien otras exploraciones y otros recursos, otras formas de pensarse...

Y entre estos retos, para mí está entender estos cambios de modelos de producción y defender también cosas que ya hay, porque es muy problemático todo ese discurso que se ha venido generando hace meses de “mendigar convocatorias”. Es un concepto violento y desconoce la trayectoria del fondo nacional y la importancia y la relevancia que tiene este, discursivamente, en términos autorales frente a Latinoamérica.

Es muy problemático todo ese discurso que se ha venido generando hace meses de “mendigar convocatorias”. Es un concepto violento y desconoce la trayectoria del fondo nacional y la importancia y la relevancia que tiene

Cuando uno va teniendo como experiencia y recorridos en festivales, en mercados, se da cuenta de que Latinoamérica envidia al fondo colombiano. No es perfecto, hay mucho para mejorar y cuestionar, y ojalá pudieran ser más recursos y que más películas beneficiarias cada año, pero sí hay una cuestión de defenderlo, así como a las convocatorias regionales y lo que era Mincultura; defender las voces de territorios, de minorías. Ese discurso de mendicidad frente a las convocatorias es muy violento...

Uno de los retos actuales es defender eso, que también es entender cómo funciona la Ley de Cine y las cosas que se mueven alrededor, que terminan siendo terrenos grises. Entonces, públicamente no se habla de eso, de entender ese manejo de dineros, de dónde vienen esas platas, qué se hacen, porque se están moviendo en una zona intermedia, en sombras, gris.

Uno de los retos actuales es cómo defender lo que se ha logrado en apoyos y también entender cómo está funcionando la Ley de Cine y todas las cosas que se están moviendo alrededor, que terminan siendo terrenos como grises...

'Borrachos mientras escuchamos las gotas caer' de Santiago Gómez-Ramírez (Chicha Films), tendrá dos proyecciones en Bogoshorts 2026. Foto: Chicharrón y Changua – Chicha Films

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Y esos retos también están en poder combinar esos procesos. Porque tampoco se trata de hacer películas, de poner un dinero en una película y ya; también se trata de tener tiempo de pensarla, reflexionarla y de que tengan cabida todos los tipos de cine. Tienen que convivir el cine comercial, el cine taquillero, con el cine que es una apuesta autoral, que tiene que tener otros tiempos de desarrollo.

Tienen que convivir el cine comercial, el cine taquillero, con el cine que es una apuesta autoral, que tiene que tener otros tiempos de desarrollo.

Otro reto global es entender a las audiencias. Es un tema muy complejo que tampoco se nos ha enseñado. No nos han educado a pensar en las audiencias. Entonces, a mí me gusta cuestionar la academia, más ahora que soy docente. He tenido una oportunidad de confrontar las cosas que están fallando. Y es importante cuestionar esa academia en cómo está pensando estas nuevas voces, estos nuevos autores y autoras. Me parece fundamental, y ese reto tiene que ir hasta abajo, llevar a reestructurar lo que estamos enseñando en las instituciones, el tipo de cine queremos hacer y cómo dar las herramientas completas: si les vamos a hablar de la Ley de Cine, por ejemplo, hacerlo de manera completa, con los panoramas reales y de infraestructura que demanda.

Un reto global es entender a las audiencias. Es un tema muy complejo. No nos han educado a pensar en las audiencias. Entonces, a mí me gusta mucho cuestionar la academia, y más ahora que soy docente.

Ahora, hace poco tuve la oportunidad de estar en unas clases con Giancarlo Nasi, el productor chileno, y dijo una frase que me marcó, y creo que tendríamos que pensarnos desde ahí: hacer cine es un privilegio. Giancarlo decía que hacer cine es un privilegio, mas no un derecho; el derecho es el de la gente de acceder a la cultura. Es importante pensarnos desde ese privilegio: ¿qué le estamos dejando a la gente? Es importante comenzar a entablar ese diálogo, porque sí es un oficio, un quehacer, un arte, como cada quien lo quiera nombrar. Y discursivamente, desde el lenguaje, hay que reformular muchas posturas del cine. Esto implica un esfuerzo grande, una resistencia, lidiar con frustraciones, lidiar con los “no”, lidiar con convocatorias, y cada quien encontrar su camino, encontrar sus voces, encontrar sus maneras de hacer.

En unas clases con Giancarlo Nasi, el productor chileno dijo una frase que me marcó mucho: hacer cine es un privilegio.

Es un privilegio porque depende mucho de ciertos manejos propios del tiempo, que en estas dinámicas, como el capitalismo, a veces es complejo: tomar su propio tiempo, tener los medios económicos, o los medios, o el capital. Todo se resume en la sumatoria de capitales, y mucha gente se molesta cuando uno lo verbaliza así, pero el cine es un club: o se pertenece o no se pertenece al club. Entonces, ¿quiénes pertenecen a esos clubes?, ¿y cuántos clubes hay?, ¿y cómo entran en diálogo desde la sumatoria de capitales? Es innegable que se requiere una suma de capital social, económico, capital erótico, y los que no tenemos esos capitales, o la suma de esos capitales, empezamos a escalar desde el capital cultural, como históricamente lo han hecho la clase media, la clase trabajadora. En este caso, desde el capital cultural buscar forjar nuevos clubes o entrar a esos clubes.

El término de los clubes no tiene por qué ser mal visto, o peyorativo: da cuenta de una realidad, y no sé por qué ciertas esferas se niegan a aceptar esas posiciones de privilegio. Creo que es clave construir desde ahí y entender que ese privilegio igual exige sacrificios.

El término de los clubes no tiene por qué ser mal visto, o peyorativo: da cuenta de una realidad, y no sé por qué ciertas esferas se niegan a aceptar esas posiciones de privilegio. Creo que es clave construir desde ahí y entender que ese privilegio igual exige sacrificios. Es el tiempo de trabajar más, de encontrar tiempos poco convencionales para pensar las películas. En mi caso, lo he tenido que resolver de esa forma: pensar películas en horas de la madrugada o en altas horas de la noche, porque la vida sigue. Es una apuesta grande que implica esa determinación de vida y responder a qué voy a sacrificar en términos como económicos; a qué estoy buscando en fines económicos; a qué tipo de cine quiero hacer, a qué tipo de modelo económico busco.

En su edición 24, que va del 1 al 8 de diciembre de 2026, Bogoshorts proyectará 300 cortos de Colombia y el mundo. Foto: Bogoshorts

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En mi caso, he tenido que pensar películas en horas de la madrugada o en altas horas de la noche, porque la vida sigue. Es una apuesta grande que implica esa determinación de vida: qué voy a sacrificar, en términos económicos; qué estoy buscando en fines económicos, qué tipo de cine quiero hacer...

Son muchas las conversaciones que uno tiene que tener con uno mismo y con los que lo rodean a uno, con las personas que [¿hacen?] cine. Y tienen que ser conversaciones [¿honestas?]. Aquí no se trata de decir mentiras para generar una postura.

Proyecciones (2)

Fecha y hora: domingo 6 de diciembre de 2026, 6:00 p. m.

Lugar: Centro Ático.

Fecha y hora: martes 8 de diciembre de 2026, 5:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá (Sede Centro) – Sala Capital.